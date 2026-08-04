Chivas se alista para enfrentar a Los Angeles FC por la Leagues Cup 2026. A horas del debut, Gabriel Milito dejó un mensaje al interior del Guadalajara.

Mañana Chivas iniciará su camino en la Leagues Cup con la obligación de avanzar a los Cuartos de Final. Previo al debut contra Los Angeles FC, Gabriel Milito envió un claro mensaje al interior del Guadalajara al señalar que no hay excusas para dejarlo todo el campo de juego a pesar del calendario apretado y de los viajes largos.

El Rebaño Sagrado no tuvo su mejor inicio en el Apertura 2026, debido a que perdió ante Toluca, superó por la mínima diferencia a FC Juárez e igualó 1-1 ante Puebla. Las críticas llovieron, por lo que Jesús Bernal y César Huerta confirmaron en sus canales de YouTube que la directiva apoya al técnico argentino y que ya piensan en la renovación.

Mañana Chivas enfrentará a Los Angeles FC con el objetivo de comenzar el camino en la Leagues Cup con una victoria para tener posibilidades de avanzar a los Cuartos de Final. Sin embargo, Gabriel Milito dejó en claro que van a jugar los partidos del certamen binacional como si fueran a jugar una final.

Gabriel Milito no quiere excusas. (Foto: IMAGO7)

“Nosotros jugamos todos los partidos como si fueran una final y la Leagues Cup no será la excepción. Le damos el mismo valor a la Liga MX, a este torneo y a la Concacaf Champions. Sabemos que es una competencia que no te da margen de error, por eso será muy importante comenzar ganando”, expresó el argentino.

A su vez, el técnico argentino envió un mensaje al interior del Rebaño Sagrado de que los viajes largos y el calendario apretado son excusas cuando el deseo por ganar aún es más grande. “Tenemos un plantel amplio donde cualquiera está en condiciones de iniciar los partidos. Evidentemente el calendario es exigente, el viaje está ahí, pero al final cuando hay ilusión, cuando hay deseo, todo eso no cuenta. Son excusas. Acá si las cosas no salen como deseamos no será ni por los viajes ni por la cantidad de partidos consecutivos que tendremos en los próximos siete días que son tres”, comentó.

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Y agregó: “Este plantel está preparado para jugar los tres partidos sin ninguna excusa, sin ninguna dificultad, según los viajes. Es demasiado grande la ilusión, es demasiado grande sacar estos tres partidos para jugar los cuartos de final. Cuando eso se impone, lo otro queda de lado. Así lo siento yo, así lo sienten los jugadores y así lo sentimos todos y arrancamos mañana. Nos vamos a medir con un equipo muy fuerte, pero nosotros también somos un equipo fuerte. Vamos a ver qué tal nos va a ir al principio del partido. Es un torneo en el que no tienes margen de error. Para nosotros todos los partidos son finales en este tipo de torneo; lo son aún más porque una derrota te deja mal parado para los siguientes partidos. Habrá que hacer un partido muy bueno”.

Gabriel Milito desmintió su salida de Chivas

En conferencia de prensa, Gabriel Milito dejó claro que no sale de Chivas para dirigir a River Plate. “No tengo nada para decir porque ya algo me conocen y tengo un compromiso muy grande con Chivas. Estoy enfocado solamente en Chivas. Mi compromiso es con este club, intentar llevarlo a los jugadores y a los dirigentes a obtener algún título. Por lo tanto, ese es mi único objetivo”, expresó el timonel rojiblanco.