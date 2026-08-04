El zaguero de las Chivas admitió públicamente que el primer partido de la Leagues Cup 2026 será especial para él por una antigua rivalidad.

Chivas se reporta listo para iniciar su participación en la Leagues Cup 2026 en donde deberá solventar a una serie de rivales complicados en su sueño de conquistar el trofeo internacional, en donde Daniel Aguirre vivirá un momento emotivo que lo tendrá más motivado para enfrentar a Los Angeles FC.

El defensor del Guadalajara fue cuestionado sobre los adversarios a los que se enfrentará el conjunto rojiblanco en esta competencia contra la MLS, en donde admitió que será emotivo enfrentarse al LAFC debido a su pasado en Los Angeles Galaxy, de donde surgió como futbolista profesional.

“Nos tocan tres juegos muy difíciles. Esa espinita de jugar en el Galaxy y tener de rival al LAFC, para mí va a ser otro juego, pero tienes esa espinita de querer ganarles. Obviamente Dallas está haciendo las cosas muy bien, aunque vamos a jugar en San José.

“El último es con Seattle, que viene de ganar la Leagues Cup el año pasado, para mí siempre ha sido uno de los mejores equipos de la MLS“, explicó el zaguero del Guadalajara en palabras para Chivas TV.

¿Cuántos juegos tuvo Daniel Aguirre con Los Angeles Galaxy?

Durante sus primeros años de carrera futbolística, Daniel Aguirre representó al equipo de Los Angeles Galaxy en 51 partidos de MLS, en donde colaboró con dos goles anotados en donde hay que recordar que jugaba como mediocampista por izquierda, ya que el ser habilitado como stopper por derecha fue idea de Gabriel Milito.

Daniel Aguirre en un partido del Galaxy contra Lionel Messi (GETTY IMAGES)

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Los Ángeles FC por la Leagues Cup 2026?

El Guadalajara visitará la ciudad de Los Ángeles para medirse al conjunto estadounidense este miércoles 5 de agosto en la cancha del BMO Stadium, partido que está pactado a disputarse en punto de las 20:30 horas, tiempo del centro de México.