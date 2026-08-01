El Guadalajara tendrá un mes de agosto lleno de actividad debido a la participación del Rebaño en las dos competencias, por lo que Gabriel Milito deberá administrar a su plantel.

La Liga MX continúa con su idea de negocio de enfrentar a los clubes del futbol mexicano con los equipos de la MLS en una edición más de la Leagues Cup, por lo que Chivas deberá disputar seis partidos durante todo el mes de agosto, en donde además del desgaste en cancha, también habrá desgaste en traslados.

El calendario de competencia emitido en el balompié nacional para el Apertura 2026 estipula que el Guadalajara disputará tres partidos contra clubes de Estados Unidos en un lapso de una semana, para posteriormente, volver a México para encarar tres duelos del torneo doméstico.

Es por eso que se espera que el entrenador del chiverío decida ir haciendo ajustes en sus alineaciones para poderle dar ritmo de competencia a todos sus futbolistas e irles dando descanso a los que han venido siendo titulares recurrentemente en este arranque del torneo local.

¿Cuáles son los juegos que disputará Chivas en el mes de agosto?

El Guadalajara deberá disputar seis partidos, en donde para mala fortuna de los rojiblancos, cinco de ellos implicarán viajar, es decir, solamente un partido será en la cancha del Estadio Akron que será hasta el 22 de agosto cuando reciban a los Xolos de Tijuana.

FECHA RIVAL ESTADIO CIUDAD 5 de agosto Los Ángeles FC BMO Park Los Ángeles 8 de agosto FC Dallas Paypal Park San José 12 de agosto Seattle Sounders Lumen Field Seattle 16 de agosto Santos Laguna Corona Torreón 22 de agosto Xolos de Tijuana Akron Zapopan 29 de agosto Pachuca Hidalgo Pachuca

¿Cuánta será la distancia recorrida por Chivas por la Leagues Cup y el Apertura 2026 en agosto?

El Guadalajara deberá recorrer más de 8 mil 911 kilómetros en todo el mes de agosto para poder cumplir con los seis compromisos que tiene programados entre la Leagues Cup y el Apertura 2026, en donde el viaje que implicará mayor desgaste será el regreso de Seattle a Guadalajara, ya que serán cerca de 3 mil 466 kilómetros.

RECORRIDO DISTANCIA Guadalajara a Los Ángeles 2 mil 100 kilómetros Los Ángeles a San José 547 kilómetros San José a Seattle Mil 121 kilómetros Seattle a Guadalajara 3 mil 466 kilómetros Guadalajara a Torreón 561 kilómetros Torreón a Guadalajara 561 kilómetros Guadalajara a Ciudad de México – Pachuca 460 kilómetros + 95 kilómetros (terrestre a Pachuca) TOTAL: 8 mil 911 kilómetros

¿Cuándo y dónde se jugará el Chivas vs. Los Ángeles FC de la jornada 1 de la Leagues Cup 2026?

El Guadalajara visitará la ciudad de Los Ángeles para medirse al conjunto estadounidense este miércoles 5 de agosto en la cancha del BMO Stadium, partido que está pactado a disputarse en punto de las 20:30 horas, tiempo del centro de México.