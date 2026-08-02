Chivas se prepara para enfrentar a Los Angeles FC por la Leagues Cup 2026. Sin embargo, Gabriel Milito realizaría tres cambios para el debut del miércoles.

Chivas se alista para enfrentar a Los Angeles FC luego de haber empatado 1-1 contra Puebla por el Apertura 2026. De cara al debut por la Leagues Cup, revelan que Gabriel Milito podría enviar a la banca a Armando González, Richard Ledezma y a Raúl Rangel. Según lo informado por Alex Ramírez, el Tala buscaría darle oportunidad a Óscar Whalley.

No hay duda de que la afición rojiblanca está molesta porque no se pudo sacar un punto contra Toluca, apenas se logró ganar por la mínima diferencia contra FC Juárez y el viernes se igualó ante Puebla. Por esta razón, el próximo miércoles es necesario ganar ante uno de los rivales más complicados de la MLS.

De cara al debut contra Los Angeles FC, Gabriel Milito tendría pensado realizar al menos tres cambios. Por un lado, en el ataque, Ángel Sepúlveda ingresaría para reemplazar a Armando González con el objetivo de bajar la presión que tiene debido a que no anota desde su doblete ante Pumas por el Clausura 2026.

Gabriel Milito realizaría tres cambios. (Foto: IMAGO7)

Según lo informado por Alex Ramírez, en la defensa se daría el segundo cambio, ya que Richard Ledezma iría a la banca para compensar las cargas físicas y en su lugar ingresaría Miguel Gómez. Por último, en la portería saldría Raúl Rangel, pero sería por decisión propia para darle oportunidad a Óscar Whalley.

Gabriel Milito habló de Armando González

En conferencia de prensa, Gabriel Milito defendió a Armando González a pesar de su sequía goleadora. “Con Armando no hablé, pero hablamos muchísimo durante la semana. Tiene que estar tranquilo porque es un goleador infalible y sus goles fueron importantes y serán importantes de cara al futuro. No tengo duda de que cuando se le vuelva a abrir el arco volverá a marcar“, expresó el entrenador argentino.

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¿A qué hora se juega Chivas vs. Los Angeles FC por la Leagues Cup 2026?

Chivas enfrentará a Los Angeles FC el próximo miércoles 5 de agosto a las 20:30 en el BMO Stadium de Los Ángeles. El partido se podrá ver tanto en México como en Estados Unidos solamente por Apple TV.