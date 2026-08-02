AZ Alkmaar se quedó con la Supercopa de Países Bajos tras superar a PSV por 4-0. Mateo Chávez fue clave para asistir en el primer gol de la goleada.

Uno de los pocos jugadores mexicanos que se encuentra en el futbol mexicano es sin duda Mateo Chávez, lateral izquierdo formado en Chivas. A pocos días para el inicio de una nueva temporada en el Viejo Continente, el exjugador del Guadalajara dio de qué hablar en la Supercopa de Países Bajos debido a que realizó bestial jugada y asistencia para que Mexx Meerdink anote el primero en la goleada de AZ Alkmaar ante PSV.

El hijo del Tilón Chávez tuvo un gran cierre de temporada 2025-2026 debido a que no solo tuvo minutos en la Eredivisie, sino que además vio acción en la Copa del Mundo 2026. Ante Chequia abrió el marcador con una brutal jugada para el 1-0 parcial, encuentro que finalmente terminó 3-0 a favor del Tri.

Este domingo no fue uno más en Países Bajos debido a que comenzó la Temporada 2026-2027 en la que AZ Alkmaar enfrentó a PSV. Allí Mateo Chávez fue titular y en el minuto 25 recibió dentro del área, corrió hasta el final del campo de juego y centró para que Mexx Meerdink solamente tenga que empujar para el primero del partido. El Tiloncito se terminó consagrando en la Supercopa de Países Bajos tras ganar por 4-0.

Video de la asistencia de Mateo Chávez