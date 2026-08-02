Uno de los pocos jugadores mexicanos que se encuentra en el futbol mexicano es sin duda Mateo Chávez, lateral izquierdo formado en Chivas. A pocos días para el inicio de una nueva temporada en el Viejo Continente, el exjugador del Guadalajara dio de qué hablar en la Supercopa de Países Bajos debido a que realizó bestial jugada y asistencia para que Mexx Meerdink anote el primero en la goleada de AZ Alkmaar ante PSV.
El hijo del Tilón Chávez tuvo un gran cierre de temporada 2025-2026 debido a que no solo tuvo minutos en la Eredivisie, sino que además vio acción en la Copa del Mundo 2026. Ante Chequia abrió el marcador con una brutal jugada para el 1-0 parcial, encuentro que finalmente terminó 3-0 a favor del Tri.
Este domingo no fue uno más en Países Bajos debido a que comenzó la Temporada 2026-2027 en la que AZ Alkmaar enfrentó a PSV. Allí Mateo Chávez fue titular y en el minuto 25 recibió dentro del área, corrió hasta el final del campo de juego y centró para que Mexx Meerdink solamente tenga que empujar para el primero del partido. El Tiloncito se terminó consagrando en la Supercopa de Países Bajos tras ganar por 4-0.