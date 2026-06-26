La goleada de la Selección Mexicana sobre Chequia dejó una nueva duda de cara a los Dieciseisavos de Final del Mundial 2026. Más allá del histórico paso perfecto conseguido por el equipo de Javier Aguirre, el gran nivel mostrado por Mateo Chávez abrió un debate que hasta hace unos días parecía inexistente. El canterano de Chivas aprovechó al máximo la oportunidad que recibió como titular y ahora le ha generado un auténtico “problema feliz” al cuerpo técnico del Tri.

Y es que Jesús Gallardo había sido el dueño de la lateral izquierda durante prácticamente toda la preparación rumbo al Mundial. El experimentado defensor fue titular en la mayoría de los partidos amistosos y también arrancó de inicio tanto frente a Sudáfrica como ante Corea del Sur, respondiendo con actuaciones muy sólidas en ambos compromisos. Sin embargo, Javier Aguirre decidió darle descanso en el duelo contra Chequia para administrar cargas físicas y darle minutos a otros futbolistas.

Mateo Chávez hizo historia en el Mundial.

La apuesta terminó saliendo mejor de lo esperado. Mateo Chávez no solo cumplió con solvencia en las labores defensivas, sino que además marcó el gol que abrió el camino para la goleada mexicana. El lateral rojiblanco tuvo un partido prácticamente perfecto, participó constantemente en ataque, respondió cuando fue exigido en defensa y terminó siendo reconocido como el mejor jugador del encuentro, firmando así uno de los debuts más memorables de un futbolista mexicano en una Copa del Mundo.

Ahora, la decisión de Javier Aguirre será una de las más interesantes antes del inicio de la fase de eliminación directa. El Vasco deberá elegir entre respetar la jerarquía de Jesús Gallardo, quien también cumplió con creces en sus dos partidos como titular durante el Mundial, o darle continuidad a Mateo Chávez para aprovechar el gran momento anímico que vive el canterano de Chivas y premiar el extraordinario rendimiento que mostró frente a Chequia. Sea cual sea la decisión, México contará con dos laterales que atraviesan un gran nivel y que deberán dar el mejor partido de sus carreras ya en la fase de eliminación directa.

La Selección Mexicana aún no tiene asegurado a su rival para los 16vos de Final de la Copa del Mundo

Aunque México ya aseguró el primer lugar del Grupo A, todavía no conoce de manera oficial a su rival en los Dieciseisavos de Final. Por ahora, todo apunta a que el adversario será Ecuador, aunque todavía existen posibilidades de que el cruce sea frente a Escocia o Senegal. Incluso, una combinación de resultados en el Grupo H, con una victoria de Uruguay sobre España y un triunfo de Cabo Verde frente a Arabia Saudita, podría provocar que la propia Furia Roja termine cruzándose en el camino del Tricolor en el arranque de la fase de eliminación directa, por lo que Javier Aguirre deberá enviar a su mejor 11 inicial.