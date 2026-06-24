La Selección Mexicana ganó, goleó y gustó ante Chequia en el último partido por el Grupo A del Mundial 2026. Mateo Chávez anotó un golazo para encender la fiesta en el Estadio Azteca.

En el Estadio Azteca se vivió una verdadera fiesta debido a que la Selección Nacional de México superó por goleada a Chequia por 3-0. Uno de los responsable de esta victoria fue Mateo Chévez quien realizó un épico festejo con Armando González a lo Dragón Ball Z luego de anotar un golazo.

La jugada del canterano rojiblanco comenzó tras un robo de Luis Romo en un tiro de esquina en contra del Tri. El capitán de Chivas vio correr al Tiloncito, como sucede con sus compañeros en las intensas contras del Guadalajara de Gabriel Milito, lo asistió y llegó el primero del equipo de Javier Aguirre para que se encendiera el Coloso de Santa Úrsula.

Lo que la transmisión oficial no mostró fue el festejo épico de Mateo Chávez con Armando González inspirado en Dragon Ball Z. Los dos futbolistas formados en Verde Valle imitaron a Goten y Trunks cuando realizaron la fusión. Obviamente que esta celebración se hizo viral en todos lados.

Mateo Chávez cumplió el sueño de su padre

Uno de los sueños que tenía el Tilón Chávez fue jugar una Copa del Mundo, el cual se frustró por una decisión de Manuel Lapuente. Mateo Chávez saldó esa deuda que tenía el Tri con su familia y lo hizo con creces con un golazo ante Chequia.