México le gana a Chequia luego del golazo de Mateo Chávez. El canterano de Chivas anotó un épico gol en el Estadio Azteca.

En el Estadio Azteca la Selección Mexicana vive una verdadera fiesta debido a que le gana a Chequia en el último partido del Grupo A del Mundial 2026. Nuestro muchacho, Mateo Chávez, anotó un verdadero golazo para el 1-0 del Tri.

El equipo de Javier Aguirre ya había dado de qué hablar con los jugadores de Chivas ya que en el primer tiempo Roberto Alvarado falló un gol cantado. En los segundos 45 minutos fue el turno de Luis Romo de fallar luego de centrar cuando tenía espacio y tiempo para rematar a portería.

Sin embargo, el capitán del Guadalajara recuperó el balón luego de un tiro de esquina y habilitó de la mejor manera a Mateo Chávez. El futbolista formado en Verde Valle dejó por el piso a un defensa checo y frente al portero definió de zurda para anotar el 1-0 parcial. Golazo del canterano rojiblanco en el Coloso de Santa Úrsula.

Video del golazo de Mateo Chávez