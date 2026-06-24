México enfrenta a Chequia por la jornada 3 del Grupo A por el Mundial 2026. Sigue EN VIVO y EN DIRECTO a los jugadores de Chivas en la Copa del Mundo.

La Selección Mexicana disputará su último partido en el Grupo A del Mundial 2026 con la seguridad de que ya se encuentra clasificada a los 16avos de final como líder. El Tri logró viene de superar a Corea del Sur por la mínima diferencia gracias a la anotación de Luis Romo.

Para el duelo ante Chequia surgen varias dudas sobre el once titular ya que son varios los reportes que ponen de inicio a Roberto Alvarado, a Luis Romo y a Raúl Rangel. Armando González deberá esperar en el banco de suplentes, mientras que Brian Gutiérrez no será tenido en cuenta para que no corra riesgo perderse el partido en la siguiente ronda por una suspensión.