Chivas viene de superar a FC Juárez y se prepara para enfrentar a Puebla por la Liga MX. En medio de este contexto, revelan qué clubes siguen de cerca a Brian Gutiérrez desde Francia.

No hay duda de que Brian Gutiérrez es uno de los jugadores de Chivas que ha quedado a deber en el cierre del Clausura 2026 y en el inicio del Apertura 2026. A pesar de esta irregularidad que vivió en los últimos meses, Kery Ruiz confirmó en redes sociales que Lyon y Mónaco de Francia serían los interesados en el mediocampista rojiblanco. ¿Qué hace el Rebaño Sagrado si llega una oferta de Francia?

Ayer, César Merlo reveló en su canal de YouTube que sigue el interés de clubes franceses por el elemento del Guadalajara. “El que yo no he descartado y que quizás se pueda terminar yendo es Brian Gutiérrez a Francia porque aún existe el interés de un club que tengo entendido que lo viene siguiendo y que puede bajar una oferta en las próximas semanas”, reveló el reconocido periodista argentino.

La gran pregunta que no se ha podido responder de momento es qué clubes son los interesados en Brian Gutiérrez desde Francia. En las últimas horas, Kery Ruiz reveló que el mediocampista es seguido por Mónaco y Lyon de la Ligue 1.

Brian Gutiérrez es seguido desde Francia. (Foto: IMAGO7)

“Brian sigue en el radar europeo. La salida de Brian Gutiérrez rumbo al fútbol europeo, sigue siendo una posibilidad este mercado de fichajes. Lyon y Mónaco serían algunos de los interesados en llevarse al jugador de Chivas”, reveló el reportero en su cuenta de Instagram. De momento, no hay nada concreto por el elemento del Guadalajara.

Armando González no saldría de Chivas

En medio de este contexto, César Merlo confirmó que Armando González no saldría de Chivas en este libro de pases. “En Chivas están muy, pero muy tranquilos. Creen que Hormiga González no se va a ir en este torneo. Si bien hay algún que otro sondeo, que se han acercado a su representante, por mi experiencia en mercado de pases, veo muy difícil que se pague el dinero de la cláusula. La cláusula de la Hormiga es de 15 millones de euros si es un club europeo y de 18 si es de otra liga que no sea de Europa”, reveló el periodista especializado en fichajes.

Estadísticas de Opta. (Foto: IMAGO7 / CHATGPT)

Chicharito Hernández no se retira del futbol

Esta mañana Fabrizio Romano confirmó en X que el Chicharito Hernández jugará en Atlético Dallas de la USL Championship. “Javier Chicharito Hernández ha acordado unirse a Atlético Dallas, el primer fichaje de la nueva franquicia de la USL Championship. Chicharito comenzará a jugar desde 2027, pero contribuirá al proyecto de inmediato. Delantero de 38 años, listo para un nuevo capítulo”, escribió el reconocido periodista.