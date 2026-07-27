Tapatío comenzó con su participación en el Apertura 2026 y fue empate sin goles contra Cruz Azul Hidalgo. Tras el partido, Eduardo García dejó un mensaje en redes sociales.

Desde la llegada de Gabriel Milito hubo una decena de jugadores que han sido cepillados debido a que, por nivel, estilo de juego, profesionalismo o falta de diálogo con el cuerpo técnico, no fueron tenidos en cuenta. Uno de ellos fue Eduardo García y rompió el silencio tras iniciar como titular en el Tapatío de Pepe Meléndez.

Uno de los factores que es común en todos los jugadores del planeta es la resiliencia para hacerle frente a las adversidades. Después cada futbolista tiene mayor o menor grado para hacerle frente a las adversidades y en la portería es el puesto en el que un jugador debe masticar y trabajar mucho si no es titular.

Quien tenía el camino allanado y esperaba una oportunidad detrás de Raúl Rangel era Eduardo García, quien era considerado por varios entrenadores como el tercer portero detrás de Whalley y el Tala. Con la llegada de Gabriel Milito, su consideración empeoró, no fue tenido en cuenta para el Clausura 2026 y para el Apertura 2026 fue bajado a Tapatío.

Eduardo García volvió a jugar en Tapatío. (Foto: IMAGO7)

Ayer, inició como titular en el empate de los Cabritos ante Cruz Azul Hidalgo en el Estadio Akron. Tras el partido, el Dragón dejó un mensaje en redes sociales. “Cada día que no te rindes, te vuelves alguien más difícil de vencer”, escribió el portero formado en Verde Valle luego de haber ido de inicio en el equipo de Pepe Meléndez.

Cabe destacar que Eduardo García tiene 24 años y puede contar con el carnet doble para jugar en Chivas como en Tapatío. Sin embargo, el técnico argentino considera que sus tres guardametas son Óscar Whalley, Raúl Rangel y Sebastián Liceaga.

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Leonardo Sepúlveda el otro cepillado de las Chivas de Gabriel Milito

Desde la eliminación de Chivas a manos de Cruz Azul en el Apertura 2026, Gabriel Milito cortó a varios jugadores que fueron vendidos y prestados. Dos que la directiva no pudo acomodar son Eduardo García y Leonardo Sepúlveda. El defensa, a diferencia del portero, fue registrado en el primer equipo.