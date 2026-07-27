Confirman que Chicharito Hernández no se retira del futbol profesional y firmará con franquicia de la USL Championship. Será su paso por el balompié estadounidense.

Chicharito Hernández fue uno de los tantos jugadores que regresó a Chivas y se fue por la puerta de atrás. Tras seis meses de inactividad, Fabrizio Romano confirmó en redes sociales que el futbolista formado en Verde Valle se convertirá en jugador de Atlético Dallas de la USL Championship a sus 38 años.

Sin duda, el regreso de Javier Hernández fue una de las grandes decepciones para los chivahermanos que llenaron el Estadio Akron para recibir al hijo pródigo que volvía a la casa que lo vio nacer 14 años después. Su palmarés indica que se fue del Guadalajara dejando grandes dividendos con venta de abonos, playeras y suscripciones de Amazon Prime, pero sin títulos y polémicas por el rol de la mujer en la sociedad.

Tras la llegada de Gabriel Milito a Chivas, Chicharito Hernández disputó sus últimos seis meses en el equipo como mentor de Armando González. Sin embargo, en el momento más importante del campeonato falló el penal ante Cruz Azul para clasificar a la Semifinal del Apertura 2025 de la Liga MX.

Chicharito Hernández jugará en Estados Unidos. (Foto: IMAGO7)

Luego de seis meses de inactividad y con un reciente paso como analista de Fox Sports en Estados Unidos, Chicharito aún no se retira debido a que jugará en la USL Championship. Según lo informado por Fabrizio Romano, el atacante de 38 años firmará con Atlético Dallas y su debut se dará recién en el 2027 con la franquicia estadounidense.

El último paso de Chicharito Hernández por Estados Unidos

El único paso que tuvo Chicharito Hernández en Estados Unidos fue cuando regresó al continente americano para jugar en LA Galaxy, que era dirigido por Guillermo Barros Schelotto. Allí no fue campeón, jugó 6272 minutos en 83 partidos, anotó 39 goles y dio siete asistencias en cuatro temporadas en la MLS.

Chicharito Hernández afirmó que no se retiró de la Selección Mexicana

Cabe destacar que la semana pasada, Chicharito Hernández fue noticia luego de afirmar que no se retiró de la Selección Mexicana. “Yo no me he retirado de la selección. A lo mejor ellos me han retirado”, expresó en una de sus historias de Instagram. Más allá de la ironía, es claro que el mensaje es para que Rafa, su compañero de armas en la Selección Mexicana, se comporte como Javier Aguirre en el Mundial 2026 y le dé un homenaje en el Tri.