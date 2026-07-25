El reciente debut de Fidel Barajas con Monterey Bay volvió a poner el foco sobre los futbolistas con pasado rojiblanco que hoy buscan continuidad en la Segunda División de Estados Unidos.

Con el reciente traspaso y debut de Fidel Barajas con Monterey Bay FC, volvió a ponerse el foco sobre los futbolistas surgidos o vinculados a Chivas que actualmente militan en la USL Championship de Estados Unidos, un destino poco habitual. El extremo mexicoamericano salió nuevamente a préstamo en busca de continuidad, pero no es el único caso: otros cuatro exrojiblancos también compiten en la segunda categoría del futbol estadounidense, aunque con realidades muy distintas.

El caso más reciente es precisamente el de Fidel Barajas. Después de no entrar en los planes de Gabriel Milito para el Apertura 2026, Guadalajara decidió cederlo al Monterey Bay FC, donde ya hizo su debut oficial. El atacante todavía pertenece a Chivas y buscará recuperar el protagonismo que no encontró ni en Guadalajara ni durante su préstamo con Atlético de San Luis.

En su estreno, Barajas se enfrentó a otro futbolista que también sigue ligado al Rebaño: Daniel Flores. El lateral izquierdo también permanece bajo contrato con Chivas y fue enviado a préstamo al Phoenix Rising. A sus 23 años busca sumar minutos y experiencia en la USL luego de ser campeón con Tapatío pero no encontrar un lugar en el primer equipo rojiblanco.

Daniel Flores tuvo un debut con Chivas durante el ciclo de Óscar García Junyent (Imago7)

Otro nombre es Daniel Cervantes, quien ya no pertenece a Chivas y actualmente forma parte del Portland Timbers 2. El delantero pasó por las Fuerzas Básicas rojiblancas y del Atlas antes de continuar su carrera en Estados Unidos, donde ha encontrado estabilidad dentro de la USL Championship tras dejar definitivamente la institución tapatía.

También aparece Adrián Pelayo, defensor de breve paso por la cantera del Guadalajara que hoy defiende los colores del Phoenix Rising, junto a Daniel Flores. Al igual que Cervantes, ya no mantiene vínculo contractual con Chivas, pero continúa desarrollando su carrera en la USL después de pasar por el Rebaño Sub-23 e integrar también el Filial de Vancouver Whitecaps 2.

Imagen generada con IA Chat GPT.

Christian Torres, ex campeón con Tapatío en la USL

El quinto integrante de esta lista es Christian Torres, extremo mexicoamericano que pertenece a Chivas y que se encuentra cedido en Loudoun United FC. Tras formarse en la cantera de Los Ángeles Galaxy, el atacante llegó al Rebaño como una apuesta a futuro y tuvo buenos rendimientos en la Liga de Expansión MX, donde levantó el título del Apertura 2024. Ahora, a sus 22 años, intenta relanzar su carrera en la USL con el objetivo de regresar a Guadalajara con mayor rodaje.