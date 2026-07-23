El extremo sumó sus primeros minutos en la USL Championship y protagonizó un curioso cruce con otro futbolista que aún pertenece al Rebaño Sagrado.

Fidel Barajas llegó a Chivas como una de las apuestas más importantes de la directiva española. El Rebaño realizó una fuerte inversión para fichar al joven mexicoamericano, pero el extremo nunca logró consolidarse con el primer equipo. Tras un préstamo en Atlético de San Luis y al quedar fuera de los planes de Gabriel Milito para el Apertura 2026, el futbolista de 20 años emprendió un nuevo desafío en Estados Unidos.

Ese nuevo capítulo comenzó oficialmente el pasado fin de semana. Fidel Barajas ya debutó con su nuevo equipo, Monterey Bay FC, al ingresar en el segundo tiempo de la derrota por 3-2 frente a Phoenix Rising, en un encuentro correspondiente a la USL Championship que dejó una curiosidad para Chivas.

Imagen generada con IA Chat GPT.

El futbolista mexicoestadounidense ingresó al minuto 61 y disputó sus primeros minutos oficiales con su nuevo equipo. Aunque Monterey Bay llegó a ponerse en ventaja durante el encuentro, Phoenix Rising reaccionó en la recta final para quedarse con la victoria.

Lo llamativo del partido es que Barajas tuvo como rival a Daniel Flores, otro futbolista que pertenece a Chivas y que también se encuentra cedido en la USL. El lateral izquierdo de 23 años fue titular con Phoenix Rising y disputó buena parte del encuentro, protagonizando un cruce entre dos jugadores cuyos derechos federativos siguen siendo del Guadalajara.

Daniel Flores debutó con Chivas pero sufrió una lesión (Imago7)

Flores debutó con Chivas en un partido frente a Tigres UANL en el Estadio Akron, cuando Óscar García Junyent era el entrenador y lo escogió por sobre Mateo Chávez, aunque una temprana lesión muscular opacó su debut. Más tarde, regresó al Tapatío, donde fue campeón de la Liga de Expansión MX, antes de probar suerte en el futbol estadounidense para sumar minutos y seguir con su desarrollo, mientras Chivas sigue de cerca su evolución.

Otros ex Chivas en la USL

Fidel Barajas y Daniel Flores no son los únicos futbolistas con pasado rojiblanco que militan en la Segunda División del futbol estadounidense. El delantero Daniel Cervantes integra las filas de Portland Timbers, mientras que Adrián Pelayo también juega en Phoenix Rising, aunque no alcanzó a debutar en Chivas. Además, Christian Torres supo ser campeón con Tapatío y actualmente milita en Loudoun United.