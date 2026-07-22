Chivas se ha caracterizado durante décadas por contar con una de las canteras más importantes del futbol mexicano, formando futbolistas que constantemente llaman la atención por su calidad y disciplina. Sin embargo, no todos logran consolidarse en el Primer Equipo, ya que la competencia por un lugar suele ser muy alta y muchos terminan buscando oportunidades en otros clubes para continuar con su desarrollo profesional.

Uno de esos casos es el de Gilberto García Roa, mediocampista surgido de las Fuerzas Básicas rojiblancas que recorrió todas las categorías del club, acumulando títulos tanto nacionales como internacionales. El canterano incluso debutó en la Liga MX bajo el mando de Ricardo Cadena, aunque nunca consiguió afianzarse en el Guadalajara, por lo que el año pasado salió rumbo al Atlético La Paz para buscar más minutos y continuidad.

Ahora, el periodista Rodrigo Camacho dio a conocer que Gilberto García será nuevo jugador del Chaves, equipo que milita en la segunda división de Portugal. De esta manera, el exrojiblanco comenzará su aventura en el futbol europeo, adelantándose incluso a otros jóvenes que parecían tener mayores posibilidades de dar el salto al Viejo Continente gracias al talento que han mostrado en categorías inferiores.

La operación fue posible gracias a que Atlético La Paz y Chaves pertenecen al mismo grupo empresarial, por lo que el conjunto portugués no tuvo que realizar un pago por su fichaje. Ahora, la responsabilidad recaerá completamente sobre el mediocampista mexicano, quien tendrá la oportunidad de demostrar sus condiciones en un futbol mucho más competitivo y buscar un crecimiento que le permita seguir escalando en Europa.

El paso de Gilberto García por Chivas comenzó en 2013 dentro de la categoría Sub-13, iniciando un largo proceso de formación que lo llevó a conquistar diversos campeonatos. Entre ellos destacan el torneo internacional de 2016, donde el Guadalajara venció al Eintracht Frankfurt, además de los títulos de Liga de Expansión MX y Campeón de Campeones. Finalmente, en el Apertura 2022 cumplió el sueño de debutar en Primera División, antes de iniciar un nuevo camino fuera del Rebaño Sagrado.

¿Qué posición jugaba en Chivas Gilberto García y cómo pudo haber encajado con Gabriel Milito?

Gilberto García se desempeñaba como mediocampista de contención o pivote, una posición enfocada en dar equilibrio al equipo, recuperar balones y proteger a la línea defensiva. Aunque nunca coincidió con Gabriel Milito, resulta interesante pensar que habría tenido opciones de competir por un lugar en el actual plantel, ya que Fernando González es prácticamente el único especialista natural en esa función. De haberse mantenido en el Guadalajara, el canterano habría podido pelear por minutos dentro de un esquema que exige precisamente ese tipo de futbolistas.