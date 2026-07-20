El Rebaño se impuso en la primera jornada del Apertura 2026 gracias a un golazo del carrilero izquierdo de 17 años.

A diferencia del primer equipo, que se estrenó con una derrota en la Jornada 1 del Apertura 2026 frente a Toluca, la categoría Sub-19 de Chivas debutó con el pie derecho en el nuevo certamen juvenil. Los ahora dirigidos por Alberto Ascencio triunfaron por 1-0 ante los Diablos Rojos, gracias a un golazo de Gerson Gutiérrez.

El carrilero izquiero de 17 años protagonizó una gran definición al minuto 45 de la primera mitad, cuando el trámite parecía irse al descanso sin goles. Tras un tiro libre a la barrera del capitán Uziel Vargas, la jugada se prolongó y Joseph González llegó a puntear el balón para habilitar a Gerson Gutiérrez, quien con poco ángulo sacó un completo misilazo que se le metió al portero por el primer poste.

Ese único gol sirvió para darle el triunfo a Chivas, que para este torneo ya no cuenta con Benny Ferreyra como director técnico. En este caso, los dirigidos por Ascencio formaron con: Hugo Juárez; Leonardo Cepeda, Omar Dueñas, Dylan Avelar, Joseph González, Gerson Gutiérrez; Aarón Correa, Jorge Lewis, Uziel Vargas, Aldrin Mariaca; Luis Villaseñor.

En primer turno, Chivas Sub-21 igualó 2-2 frente a Toluca, con sendos golazos del debutante Anwar Ben Rhouma y del zurdo Leonel Calderón, quien realizó la pretemporada con el primer equipo.

¿Quién es Gerson Gutiérrez?

Gerson Abiu Gutiérrez Gastelum es un futbolista de 17 años que viene de jugar el último año con la categoría Sub-17, aunque también debutó con la Sub-19 en la última Liguilla. Ahora integra esa división y tiempo atrás destacó en Chivas con las categorías Sub-14 y Sub-15. En todas las Fuerzas Básicas rojiblancas suma 17 anotaciones y también ha represntado a la Selección Mexicana con la categoría Sub-17.