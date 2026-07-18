Chivas comenzó este mes de julio su nueva etapa con Nike como patrocinador deportivo, una alianza que generó enorme ilusión entre la afición rojiblanca. Sin embargo, el arranque de esta colaboración ha estado lejos de ser el esperado, con retrasos tanto en la entrega de jerseys para los abonados como para el propio club, al grado de que el primer equipo no pudo estrenar oficialmente su nuevo uniforme sino hasta el partido de esta noche ante Toluca.

Los inconvenientes parecen haber alcanzado incluso a las Fuerzas Básicas del Guadalajara. Durante los partidos de esta mañana de la Sub-21 y, especialmente, de la Sub-19, varios aficionados notaron un detalle muy llamativo: algunos jugadores portaban un enorme parche rojo en la parte frontal del jersey, algo que rápidamente despertó dudas entre quienes siguieron los encuentros.

Varios jugadores de Chivas Sub-19 usaron parches.

La explicación está relacionada con el reglamento sobre publicidad en jugadores menores de edad. Al tratarse de una casa de apuestas, el patrocinio de Caliente no puede aparecer en los uniformes de futbolistas que aún no cumplen la mayoría de edad. Habitualmente, esta situación se resuelve con una versión del jersey que ya viene fabricada sin ese patrocinador. Sin embargo, los retrasos en la producción de Nike habrían obligado al club a cubrir el logotipo con un parche rojo para poder disputar los encuentros.

Los menores de edad llevaban un uniforme sin el patrocinio.

Los problemas con Nike han sido uno de los temas más comentados alrededor de Chivas durante los últimos días. Primero, porque la presentación oficial del uniforme se realizó apenas hace unos días, mucho más tarde de lo habitual. Después, porque los abonados fueron informados de que, en algunos casos, el jersey incluido en su membresía llegará hasta dentro de varios meses, generando una fuerte inconformidad entre los seguidores rojiblancos.

Por ahora, habrá que esperar para saber cuándo quedarán completamente solucionados estos inconvenientes. Mientras tanto, varios aficionados que compraron su jersey directamente en línea han asegurado que recibieron su pedido sin contratiempos. La situación ha sido muy distinta para los abonados e incluso para el propio club, como quedó evidenciado con los uniformes utilizados por las categorías inferiores del Guadalajara.

Chivas por fin estrenará su nuevo uniforme esta noche ante Toluca

El partido frente al Toluca marcará por fin el estreno oficial del nuevo uniforme de Chivas. El Guadalajara ya disputó dos encuentros amistosos durante la pretemporada, en los que muchos esperaban ver por primera vez la nueva indumentaria. Sin embargo, el equipo terminó utilizando el uniforme de entrenamiento. La versión oficial señala que el club quería reservar el debut del jersey para un partido oficial por la importancia del momento, aunque todo apunta a que los retrasos en la producción también influyeron de manera importante en esa decisión.