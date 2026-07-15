Chivas se alista de la mejor manera para enfrentar a Toluca. En medio de este contexto, salió a la luz que Armando González quiere jugar ante los Diablos Rojos y por qué Hugo Camberos sería perjudicado ante la convocatoria de la Selección Mexicana.

El Mundial 2026 y la pretemporada para Chivas quedaron atrás y en Verde Valle ya se respira la jornada uno del Apertura 2026 de la Liga MX. A pocos días del debut en el Estadio Akron, confirman que Armando González le pidió a Gabriel Milito jugar ante Toluca, mientras que José Castillo podría ser el sacrificado ante el regreso de Luis Romo. Por otro lado, revelan la cláusula millonaria que se le impuso a Nike, que Israel Reyes no llegaría al Guadalajara y que Hugo Camberos podría ser perjudicado por volver a ser convocado a la Selección Mexicana.

Armando González quiere jugar ante Toluca

Como se sabe, los cinco seleccionados de Chivas reportaron este lunes en Verde Valle con el objetivo de ponerse a la par del resto del grupo para ir por la 13 en el Apertura 2026. Quien pidió jugar ante los Diablos Rojos fue Armando González, según lo informado por Alex Ramírez y César Huerta.

“¿Qué se platicó ayer? El único que pudiera tener posibilidades de jugar es Armando González. El otro que también levanta la mano es Raúl el Tala Rangel”, reportó el periodista de Azteca Jalisco. Por su parte, el periodista de Diario AS explicó: “Un caso muy especial es el de Armando González. Apenas jugó 15 minutitos en el Mundial (…) Al no traer tanta carga física en las piernas, se siente con hambre. El que trae todo acumulado y quiere sacarlo. Hormiga quiere jugar el sábado. Llegando, avisó: ‘quiero jugar’“.

¿Chivas va por Israel Reyes?

Mientras en México todos se alistan para el debut en el Apertura 2026, el mercado de pases sigue abierto con Chivas como uno de los equipos a seguir. En medio de este contexto, Jon Barbón desmintió que el Guadalajara vaya en busca de Israel Reyes de América.

“Ni sé de dónde salen esos rumores, pero hasta me da no sé qué salir a aclarar que lo de Israel Reyes a Chivas es más falso que una moneda de 3 pesos“, escribió el reportero sobre el rumor de mercado que surgió en redes sociales.

La cláusula de Chivas a Nike

Mientras toda la afición de Chivas espera que se haga oficial la nueva playera de Nike para comprarla, reportes señalan que hay problemas para abastecer la demanda. Según lo informado por Futboltuber, el Guadalajara sabía que podía llegar a tener este problema y exigió a la marca estadounidense que cubra los pedidos.

“El tema con Chivas es que uno de los tratos que hubo es que hubiera suficiente stock. No solamente Nike viene con un stock gigantesco, pero si ese se acaba, vendrá un nuevo restock”, reveló el reconocido youtuber.

¿Hugo Camberos podría ser perjudicado por la Selección Mexicana?

Como se sabe, la Selección Mexicana decidió que Chivas vuelva a ser base para ir en busca del boleto a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Hugo Camberos volvió a ser convocado por el Tri Sub-20 y sin duda es uno de los grandes perjudicados debido a que se cierra una importante ventana para que se pueda mostrar bajo la dirección técnica de Gabriel Milito, quien en su gestión le dio un puñado de minutos.

José Castillo el sacrificado en Chivas ante el regreso de Luis Romo

Chivas cuenta con una plantilla espectacular para el Apertura 2026, la cual se reforzó con Jordan Carrillo y Kevin Castañeda, más el regreso de los cinco convocados a la Selección Mexicana. Sin embargo, son once los que pueden saltar al campo de juego y revelan que José Castillo sería el cepillado de la alineación titular para dejar entrar a Luis Romo.

“Ahí si Romo está para jugar: Acá se perfila para jugar Daniel Aguirre (central por derecha) y acá (central por izquierda) va Diego Campillo. Es lo que el técnico está perfilando de cara al arranque del torneo. Esto mandaría a la banca a un tipo con la experiencia de José Castillo”, reveló José María Garrido.