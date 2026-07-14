Hugo Camberos es considerado como una de las mayores joyas surgidas recientemente de la cantera de Chivas. Con apenas 19 años de edad, el atacante ya ha despertado el interés de clubes importantes de Europa gracias a sus condiciones, siendo catalogado como un futbolista desequilibrante, con gran capacidad para encarar y generar peligro en el último tercio del campo. Todo apunta a que, conforme siga desarrollándose, su techo futbolístico podría ser todavía mucho más alto, razón por la que la afición rojiblanca tiene puestas muchas esperanzas en él.

Sin embargo, la regularidad que muchos esperaban verlo tener con Gabriel Milito todavía no ha llegado. Una de las principales explicaciones pasa por el sistema de juego del entrenador argentino, ya que Camberos es un extremo natural, mientras que Milito apuesta por un esquema sin extremos abiertos y con carrileros. Esto obliga al estratega rojiblanco a adaptarlo a posiciones y funciones distintas cada vez que decide darle minutos, dificultando que el juvenil pueda explotar al máximo sus principales virtudes.

Hugo Camberos ha recibido ofertas de otros equipos de la Liga MX.

Pero esa no es la única razón. Camberos también se ha convertido en un habitual de las convocatorias de la Selección Mexicana Sub-20, situación que ya había afectado su continuidad durante el Apertura 2025, cuando incluso disputó el Mundial de la categoría. Ahora, la historia volverá a repetirse después de confirmarse que formará parte del plantel que disputará el Premundial Sub-20, torneo que además otorgará los boletos para los próximos Juegos Olímpicos.

Aunque el campeonato se disputará del 24 de julio al 9 de agosto, la realidad es que la concentración comenzará varios días antes y posteriormente podría requerir un periodo de descanso antes de reincorporarse a Chivas. Esto provocará que el canterano rojiblanco se pierda las Jornadas 2 y 3 del Apertura 2026, además de los dos primeros encuentros del Guadalajara en la Leagues Cup, reduciendo considerablemente su disponibilidad durante uno de los momentos más exigentes del calendario.

Hugo Camberos ha tenido poca actividad con Milito.

Este nuevo llamado vuelve a cerrar una ventana importante para Hugo Camberos en Chivas. En un semestre donde Gabriel Milito seguramente recurrirá a las rotaciones por la carga de partidos, el juvenil podría haber encontrado oportunidades para ingresar como revulsivo o incluso sumar alguna titularidad. En cambio, volverá a perder minutos valiosos que podrían ayudarlo a consolidarse en el primer equipo, algo que hasta ahora no ha conseguido debido a la poca participación que ha tenido en la Primera División.

Las ventajas que podría tener Hugo Camberos por su constante participación en Selección

Aunque estas convocatorias han complicado que Camberos se gane un lugar fijo con Gabriel Milito, también podrían representar un beneficio importante pensando en su futuro. Los torneos internacionales de categorías menores, especialmente los Mundiales Sub-20, suelen ser seguidos muy de cerca por visores y scouts de clubes europeos, por lo que una buena actuación con la Selección Mexicana podría volver a colocar al futbolista de Chivas en el radar del futbol del Viejo Continente y abrirle nuevamente la puerta para dar el salto al extranjero.