Hugo Camberos sigue siendo uno de los futbolistas con mayor proyección surgidos de la cantera de Chivas. Su velocidad, capacidad para desequilibrar por las bandas y facilidad para generar peligro lo han convertido en una de las grandes promesas rojiblancas. Sin embargo, desde la llegada de Gabriel Milito le ha costado encontrar minutos de juego, una situación que ha alimentado constantemente los rumores sobre una posible salida del Guadalajara.

Pese a ello, la postura del jugador parece estar muy clara. De acuerdo con reportes cercanos a Camberos, el atacante tiene como prioridad ganarse un lugar bajo las órdenes de Gabriel Milito, motivo por el cual incluso ha rechazado ofertas de otros clubes de la Liga MX que le aseguraban mayor continuidad, demostrando que su intención sigue siendo triunfar con la camiseta rojiblanca antes de pensar en cualquier otro destino.

Ahora, a pocos días del arranque del Apertura 2026, el propio Camberos reforzó ese mensaje a través de sus redes sociales. El canterano publicó fotos suyas entrenando, con el texto: “trabajando para alcanzar mi mejor versión y disfrutando cada momento ❤️🤍 @chivas”, dejando claro que su compromiso con el Guadalajara continúa intacto y que está enfocado en seguir creciendo para convencer al cuerpo técnico de que merece más oportunidades.

El reto, sin embargo, será todavía mayor este semestre. Con las incorporaciones de Kevin Castañeda y Jordan Carrillo, la competencia por un lugar en el once inicial aumentó considerablemente. Además, el sistema de Gabriel Milito tampoco favorece del todo a Camberos, ya que el estratega argentino no suele utilizar extremos naturales, sino carrileros, una función con exigencias tácticas muy distintas a las características del joven atacante.

Hugo Camberos tuvo muy pocas oportunidades el torneo pasado.

Por ahora habrá que esperar cuál será su papel durante el Apertura 2026. Aunque la participación de Hugo Camberos en el Clausura 2026 fue menor de la que muchos aficionados esperaban, en la recta final del torneo comenzó a tener mayor actividad. La expectativa ahora es que esa tendencia continúe y que, poco a poco, pueda consolidarse como una alternativa importante dentro del plantel de Gabriel Milito.

Hugo Camberos no quiere salir a otros equipos de la Liga MX, pero Europa es otra historia

Si bien Hugo Camberos no contempla dejar Chivas para jugar en otro club del futbol mexicano, el panorama cambia cuando se habla de Europa. El atacante ve con muy buenos ojos la posibilidad de dar el salto al Viejo Continente, un escenario que ya estuvo cerca de convertirse en realidad cuando el Club Brujas de Bélgica presentó una oferta por sus servicios, propuesta que finalmente fue rechazada por el Guadalajara. Por ello, si vuelve a aparecer una oportunidad desde Europa que satisfaga al club y al jugador, no sería extraño que el canterano considere ese siguiente paso en su carrera.