Uno de los grandes talentos que tiene Chivas y que la afición lo pide como titular es Hugo Camberos. Mientras se preparan bajas y altas para el Apertura 2026, afirman que la directiva está dispuesta a vender a la joya rojiblanca. ¿Acierto o error?

Mientras todo el mundo sigue de cerca todo lo que se empieza a vivir en México con el Mundial 2026, Chivas observa de cerca qué tipo de incorporaciones y bajas llevar adelante para el Apertura 2026. Desde Guadalajara salió a la luz que cambio de postura de la directiva rojiblanca con Hugo Camberos ya que estarían dispuestos a negociarlo. En el reporte de Víctor Wario se señala que no hay una oferta, pero que no ven con malos ojos venderlo.

No hay dudas de que el Rebaño Sagrado necesita tener refuerzos de calidad y a la altura de lo que se vio en los últimos libros de pases para que se pueda marcar la diferencia y pelear por el Apertura 2026. En especial contar con jugadores que lleguen, se pongan la playera rojiblanca y que no les queme la pelota para ir a atacar.

Hugo Camberos es un futbolista que sabe lo que es jugar en Chivas, que en la era de Gabriel Milito se hizo cargo cuando le daba un puñado de minutos para rescatar al equipo y que sabe que los partidos se ganan en la portería rival. Sin embargo, Víctor Wario, periodista de Esto, señaló que el Rebaño Sagrado está dispuesto a venderlo porque hubo problemas extracancha.

Hugo Camberos es objeto del deseo del América

“Con el tema de Camberos es que no les sorprenda que pueda salir. No significa que ya hay oferta, que sí o sí se va, pero no ven con malas ojos la salida de Camberos. Más que todo por temas extra cancha. (…) Insisto que no significa que haya oferta. Si llega una oferta se va a analizar y no están cerrados a negociar por el tema de Hugo Camberos”, comentó el reconocido insider del Guadalajara en su canal de YouTube quien explicó que no le gustó que haya salido a bares con Alan Mozo y Alan Pulido.

¿Hace bien Chivas en vender a Hugo Camberos?

A diferencia de Yael Padilla, un jugador talentoso que no pudo terminar de consolidarse, Hugo Camberos es un futbolista disruptivo cuando los caminos están cerrados. El gran cuestionamiento que hay que hacerle a Gabriel Milito es por qué no le pudo encontrar un lugar en el once titular para que de inicio marque la diferencia. De llegar una oferta no solo se tienen que analizar por la parte económica, sino también a qué club se va reforzar y si en el equipo hay un recurso que haga daño en el área rival.