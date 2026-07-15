Chivas confirmó oficialmente los nuevos dorsales que utilizarán sus jugadores durante el Apertura 2026, una lista que dejó varias sorpresas entre la afición rojiblanca. Sin duda, la que más llamó la atención fue la asignación del histórico número 14, el cual quedó vacante tras la salida de Javier Hernández del club. Muchos seguidores daban por hecho que Armando González heredaría ese dorsal, tal y como lo hace con la Selección Mexicana, pero finalmente la decisión fue muy distinta.

El nuevo dueño del número 14 será Hugo Camberos, quien dejó atrás el dorsal 26 para portar el mismo que durante casi toda su carrera utilizó Chicharito. En un principio, todo hacía pensar que se trataba simplemente de un homenaje al máximo goleador en la historia de la Selección Mexicana, una teoría que el propio canterano rojiblanco terminó confirmando a través de sus redes sociales con una publicación que conmovió a la afición.

En una historia de Instagram, Hugo Camberos compartió una fotografía de cuando era apenas un niño. En ella se puede observar que tenía escrito en la espalda su nombre, el número 14 y la palabra “Chicharito”, demostrando que desde muy pequeño admiraba a Javier Hernández y soñaba con seguir sus pasos. La imagen dejó claro que la elección de este nuevo dorsal tiene un significado muy especial para el joven futbolista del Guadalajara.

Ahora, la gran incógnita será si este cambio de dorsal también viene acompañado de una mayor participación dentro del terreno de juego. Hugo Camberos ha demostrado ser uno de los futbolistas más desequilibrantes del plantel, aunque todavía no termina de encontrar un lugar fijo dentro del sistema de Gabriel Milito, quien utiliza un esquema en el que los extremos naturales no tienen un encaje tan claro como en otros modelos de juego.

Además, el panorama para el canterano se complicará todavía más durante el inicio del semestre. Camberos será convocado con la Selección Mexicana Sub-20 para disputar el Premundial de la categoría, por lo que se perderá al menos cuatro partidos con Chivas. A ello se suma que ya había quedado fuera del primer encuentro de la pretemporada debido a una lesión, reduciendo todavía más las oportunidades para convencer a Gabriel Milito y ganarse un lugar importante dentro del equipo.

Hugo Camberos no ha podido terminar de ganarse un lugar bajo el mando de Gabriel Milito

El debut de Hugo Camberos con el primer equipo hacía pensar que se convertiría rápidamente en una pieza fundamental del Guadalajara. Durante el Clausura 2025, el joven atacante disputó 15 partidos y acumuló 876 minutos, cifras muy importantes para un futbolista que apenas comenzaba su carrera en Primera División. Sin embargo, la llegada de Gabriel Milito cambió por completo su situación, ya que durante toda la temporada 2025/2026 únicamente participó en 17 encuentros para un total de apenas 362 minutos, es decir, en su torneo de debut jugó más del doble de minutos que en toda la campaña pasada bajo las órdenes del estratega argentino.