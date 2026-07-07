Javier Hernández continúa viviendo muy de cerca la Copa del Mundo 2026, ahora desde una faceta completamente distinta. El histórico delantero mexicano se ha desempeñado como comentarista de Fox Sports en Estados Unidos, siguiendo de cerca todo lo que ocurre con las selecciones participantes. Además, ha demostrado que sigue muy pendiente de sus amigos y excompañeros, como ocurrió recientemente cuando consoló públicamente a Armando González tras la eliminación de la Selección Mexicana.

Ahora, Chicharito volvió a llamar la atención al dedicar un emotivo mensaje a otro de los futbolistas más importantes con los que compartió vestidor. Se trata de Cristiano Ronaldo, quien fue eliminado con Portugal en los octavos de final tras caer 1-0 ante España y que, minutos después del encuentro, confirmó que esa había sido su última participación en una Copa del Mundo.

Ante este momento tan significativo, Javier Hernández compartió un mensaje lleno de admiración hacia CR7, destacando el enorme legado que dejó con la selección portuguesa y el impacto que tuvo en toda una generación de futbolistas. Además, acompañó su publicación con varias fotografías de la etapa en la que ambos coincidieron como compañeros en el Real Madrid, recordando algunos de los momentos que vivieron juntos.

“No me quedo con este partido o este mundial. Me quedo con el futbolista que cambió la historia de su selección, que llevó a Portugal a conquistar lo que durante tantos años parecía imposible y que inspiró a una generación entera a creer que no existen los límites. Gracias por el ejemplo, gracias por todo Cristiano Ronaldo!!!”, escribió Hernández en su cuenta.

Javier Hernández pasó una temporada en el Real Madrid, donde tuvo la oportunidad de compartir vestidor con varias de las máximas figuras del futbol mundial. Además de Cristiano Ronaldo, convivió con jugadores como Luka Modrić, James Rodríguez, Keylor Navas y Marcelo, entre otros, manteniendo una buena relación con varios de ellos incluso después de concluir aquella inolvidable etapa en el conjunto merengue.

Javier Hernández aseguró que volverá a las canchas en la temporada 2026/2027

A pesar de su nueva faceta como comentarista durante el Mundial, Javier Hernández ya dejó claro que su carrera como futbolista todavía no ha terminado. Hace apenas unas semanas, el máximo goleador en la historia de la Selección Mexicana publicó un video en el que confirmó que seguirá jugando durante la temporada 2026/2027. Aunque todavía no ha revelado cuál será su próximo equipo, Chicharito mantiene firme el objetivo de regresar a las canchas para afrontar un nuevo reto profesional.