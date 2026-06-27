La relación entre Javier Hernández y una parte de la afición de Chivas quedó marcada por el complicado cierre de su segunda etapa como rojiblanco, especialmente tras el penal que falló y que pudo significar el pase del Guadalajara a las semifinales. Sin embargo, el paso del tiempo parece estar sanando esa herida y devolviéndole el reconocimiento a una de las máximas leyendas del club, algo que volvió a quedar demostrado en las últimas horas.

Chicharito jugó tres mundiales con la Selección Mexicana.

Durante la actual Copa del Mundo, Chicharito ha formado parte del equipo de comentaristas de Fox Sports en Estados Unidos. Precisamente siendo parte de la transmisión del España vs. Uruguay, encuentro con el que el Estadio Akron se despidió del Mundial 2026, el histórico delantero aprovechó la ocasión para compartir un mensaje que conmovió a numerosos aficionados del Rebaño Sagrado.

Fue a través de su cuenta de Instagram donde Javier Hernández escribió: “Este estadio fue testigo de algunos de los momentos más emotivos y difíciles de mi carrera. Hoy regreso de una manera distinta, pero con el mismo amor por todo lo que viví aquí. Que nos reencontremos más seguido, Guadalajara ❤️”, palabras que rápidamente se hicieron virales entre los seguidores rojiblancos.

La publicación se llenó de mensajes de aficionados que celebraron volver a ver a Chicharito en el estadio donde hizo historia al marcar el primer gol en la historia del inmueble. Incluso, Chivas respondió al mensaje del delantero con un comentario que también fue muy celebrado: “Siempre es un orgullo que regreses a casa, ¡Te queremos, ídolo!”, dejando claro que el vínculo entre ambas partes sigue más vivo que nunca.

Javier Hernández aún no anuncia cuál será su siguiente equipo tras descartar retirarse

Mientras tanto, Javier Hernández mantiene la incertidumbre sobre cuál será el siguiente capítulo de su carrera. Hace apenas unas semanas dejó claro que no tiene pensado retirarse del futbol profesional e incluso publicó un video asegurando que pronto anunciaría su nuevo equipo. Aunque ya se descartó la posibilidad de que fiche por el Atlante, el máximo goleador en la historia de la Selección Mexicana todavía no revela cuál será su próximo destino, pese a que el inicio de la Liga MX está a menos de un mes.