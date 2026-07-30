Javier Hernández ha generado una nueva polémica alrededor de Chivas después de sus recientes declaraciones sobre su segunda etapa con el Guadalajara, asegurando que el club no lo trató de la manera que esperaba y que incluso algunas situaciones durante su regreso terminaron afectándolo personalmente. Sus palabras han provocado molestia entre un sector de la afición, especialmente porque el equipo mantuvo su respaldo hacia él incluso después de su salida.

Dentro de todo lo que dijo Chicharito, una de las frases que más llamó la atención fue cuando aseguró que Chivas le quitó las ganas de jugar al futbol. De acuerdo con el delantero, esa motivación habría regresado después de fichar con el Atlético Dallas, donde ahora espera recuperar la ilusión por el deporte y volver a disfrutar de su carrera profesional.

Curiosamente, las palabras de Hernández recuerdan mucho a las que hace poco pronunció Erick Gutiérrez. A diferencia de Chicharito, el mediocampista se ha negado a profundizar sobre lo ocurrido durante sus últimos meses en Guadalajara e incluso tuvo el gesto de acercarse a saludar a Gabriel Milito cuando regresó al Estadio Akron con Toluca en la Jornada 1. Sin embargo, Guti también reconoció que durante su etapa final con Chivas perdió las ganas de seguir jugando al futbol.

La situación de Erick Gutiérrez podría parecer más entendible debido a las circunstancias que atravesó durante sus últimos meses en el Guadalajara. El mediocampista pasó todo un semestre sin actividad con el Primer Equipo por un supuesto problema con Gabriel Milito que nunca terminó de aclararse, llegando incluso a ser separado del plantel y entrenar en algunas ocasiones por su cuenta y en otras con la Sub-21.

En cambio, Javier Hernández se mantuvo constantemente cerca del equipo, recibió convocatorias y fue tratado como una leyenda durante su etapa como jugador y también después de su salida. Por ello, resulta difícil entender que haya perdido la motivación para jugar al futbol por culpa del Guadalajara, especialmente considerando que el club mantuvo su respaldo pese a las dificultades deportivas y las diferentes polémicas que protagonizó durante su segunda etapa.

Erick Gutiérrez se convertirá en uno de los rivales a vencer para Chivas con el Toluca

Ahora, Erick Gutiérrez se encuentra del otro lado de la rivalidad y será uno de los jugadores que Chivas deberá enfrentar si quiere conquistar el Apertura 2026. Toluca parte nuevamente como uno de los candidatos al título y, después de lo ocurrido en la Jornada 1, el mediocampista mexicano será una de las piezas importantes de los Diablos Rojos. No sería ninguna sorpresa que ambos equipos vuelvan a encontrarse en la Liguilla, por lo que el Guadalajara tendrá que estar preparado para enfrentar nuevamente a uno de sus antiguos jugadores.