Chivas viene de tener horas angustiantes por las declaraciones de Javier Hernández. Tras sus palabras contra el Guadalajara, repasamos cómo reaccionaron los insiders rojiblancos.

Chicharito Hernández hizo explotar una bomba innecesaria contra Chivas luego de afirmar que fue por culpa de la gente que maneja el club que pensó en el retiro. En medio de sus palabras, los insiders del Guadalajara estallaron contra el exjugador rojiblanco señalando que era malagradecido y que a pesar de lo mal que la pasó ganó un contrato millonario.

Javier Hernández fue presentado en Atlético Dallas y, ni bien arribó, lanzó pestes contra el conjunto rojiblanco. “Esto es lo que más me dolió: todo lo negativo desde que llegó Javier Hernández al club, desde que se fue Fernando Hierro y los resultados no se dieron, fue culpa de Javier Hernández. Todo, todo, el 100% fue mi culpa. Y no hay ningún problema porque una cualidad que tengo es que he desarrollado esta piel de elefante y creo que puedo tolerar eso y tengo mucha resiliencia. El problema es que el club hizo cero por cuidarme, por hacer cosas de manera distinta, con la prensa que pudieron haberlo hecho mejor, una mejor comunicación, una mejor protección”, declaró.

Las declaraciones de Chicharito Hernández generaron un sinfín de reacciones de aficionados y periodistas que cubren el día a día de Chivas. La mayoría de los insiders del Guadalajara mantuvieron la misma reacción al señalar que nunca estuvo al pendiente y concentrado en marcar la diferencia en el campo de juego.

Chicharito Hernández atacó de nuevo a Chivas. (Foto: IMAGO7)

“Aún siendo uno de los mejores jugadores en la historia del fútbol mexicano…. Chicharito debería tener muy claro que NUNCA un futbolista será más importante que un Club, menos aún cuando se trata de una institución del tamaño de Chivas”, expresó Fernando Cevallos, periodista de Fox Sports identificado con el conjunto rojiblanco.

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Por su parte, César Huerta, fiel seguidor de Chivas, no ocultó su decepción en su canal de YouTube. “Qué decepcionado me siento yo, especialmente los que creímos que podía marcar una diferencia, lo que creímos que podía terminar su carrera en Chivas. Pensamos que podía ser un círculo perfecto para su carrera, que iba a levantar la 13 y que se iba a retirar. Lo que ha pasado con Javier Hernandez Balcarza ha sido decepcionante”, expresó el periodista de Diario AS.

Chicharito Hernández y sus números con en su vuelta a Chivas

En su regreso a Chicharito Hernández estuvo más en la enfermería que en el campo de juego. Sin embargo, anotó solamente cuatro goles y una asistencia en 49 partidos, 25 de titular, y 1667 minutos de juego. No hay que olvidarse que voló el penal ante Cruz Azul para clasificar a la Semifinal de la Liguilla

La reacción de los periodista de Chivas