Armando González atraviesa una complicada racha goleadora y ya acumula ocho partidos consecutivos sin marcar, una sequía que se remonta hasta la recta final del Clausura 2026. La Hormiga, quien apenas hace unos meses se consolidó como uno de los delanteros mexicanos con mayor proyección, todavía no ha podido reencontrarse con las redes en el Apertura 2026.

Sin embargo, esta mala racha no parece haber provocado una pérdida de confianza en Armando González al interior de Chivas, por lo que todo apunta a que será nuevamente titular este viernes frente al Puebla. El encuentro podría representar una oportunidad inmejorable para el delantero rojiblanco, pues se enfrentará a uno de los pocos rivales de la Liga MX contra los que todavía tiene una cuenta pendiente.

Armando González lleva 8 partidos sin anotar.

Y es que el Puebla es uno de los pocos equipos de la Liga MX a los que la Hormiga todavía no ha podido marcarles. González se ha enfrentado en dos ocasiones a La Franja, una durante el Apertura 2025 y otra en el Clausura 2026, y aunque Chivas ganó ambos encuentros por marcadores de 0-2 y 5-0, respectivamente, ninguna de esas siete anotaciones terminó llevando la firma del delantero rojiblanco.

Por ello, si González consigue reencontrarse con el gol frente al Puebla, podría comenzar a dejar atrás la desconfianza que parece acompañarlo en este inicio de torneo. Además de recuperar sensaciones, el delantero comenzaría a sumar nuevamente en su cuenta personal, algo especialmente importante si pretende volver a competir por el título de goleo de la Liga MX después de haber sido uno de los máximos anotadores del futbol mexicano durante el torneo anterior.

El partido entre Puebla y Chivas se disputará este viernes 31 de julio a las 7:00 de la noche en el Estadio Cuauhtémoc, en lo que será el último compromiso del Rebaño Sagrado antes de la pausa de la Liga MX para dar paso a la Leagues Cup. En dicho torneo internacional, el Guadalajara enfrentará al LAFC, FC Dallas y Seattle Sounders, por lo que Armando González tendrá pocas oportunidades antes de esa pausa para terminar con su sequía.

Los equipos a los que Armando González no ha podido anotarles gol

Solo cuatro equipos de la Liga MX han logrado evitar un gol de Armando González hasta ahora. El delantero rojiblanco se ha enfrentado cinco veces al Toluca sin poder marcarle, mientras que Cruz Azul es otro de los rivales que se le han resistido después de cuatro enfrentamientos. La lista la completan Tigres, contra el que ha jugado en tres ocasiones, y Puebla, el único de estos cuatro equipos al que todavía no ha enfrentado más de dos veces. Ahora, la Hormiga tendrá una nueva oportunidad para tachar a La Franja de esta lista.