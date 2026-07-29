Armando González está viviendo uno de los momentos más complicados en su aún joven carrera como profesional al no poder retratarse como goleador de Chivas en los minutos recientes; sin embargo, dentro del vestidor rojiblanco permanece la confianza ciega en el delantero y así lo demostró Ricardo Marín.

El también atacante del Guadalajara está tranquilo pese a que la Hormiga ya presume varios partidos sin poder manifestarse en el marcador; sin embargo, el 4K se lo atribuye a los pocos minutos que registró el delantero en la Copa del Mundo, por lo que vislumbra que recuperando el ritmo de juego, volverá a ser ese goleador letal que necesitan los tapatíos.

“Es normal. Creo que se nota la falta de ritmo, que por ahí no tuvo muchos minutos en el Mundial; sin embargo, la experiencia que tuvo es increíble. Creo que va a volver a tomar ese ritmo que todos conocemos de goleador, lo va a ir tomando con el paso del tiempo.

“No es algo para alarmarse. Confiamos en las capacidades del Hormi, sabemos lo que nos puede dar y aprender, porque tenemos tan buena competencia, el que esté dentro lo puede hacer de la mejor manera”, declaró el delantero rojiblanco en palabras para Fox Sports.

¿Desde cuándo no anota gol la Hormiga González?

El delantero que se proclamó campeón de goleo del Apertura 2025, vivió un gran Clausura 2026, en el que repitió la dosis y registró 12 goles en el torneo; sin embargo, la Hormiga dejó de aparecer en el marcador el 5 de abril para rescatar a Chivas de la derrota frente a Pumas, empatando el marcador a dos goles, por lo que no anotó en los siguientes partidos contra Tigres, Puebla, Necaxa y Xolos. Ahora, en este torneo, no ha podido estrenarse frente a Toluca y Bravos.

Chivas apuesta todo por la Leagues Cup 2026

“Nosotros no tenemos otro objetivo mas que ganar el título. Sabemos que peleamos dos campeonatos y ese es uno de los objetivos que nos trazamos desde el inicio. Vamos a ir a pelear ese título, sabemos que es importante porque el club no se ha desempeñado de la mejor manera en ese torneo y tenemos la oportunidad de dar vuelta a eso, de demostrar que podemos pelear y el único objetivo es a luchar ese campeonato“, concluyó el delantero rojiblanco.