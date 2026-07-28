Javier Hernández parece tener aún algo que aprecia de Chivas en Armando González, y le mandó un mensaje de apoyo.

Probablemente el mayor legado que dejó Javier Hernández durante su segunda etapa con Chivas fue la relación que construyó con Armando González. Más allá de lo que ocurrió dentro del terreno de juego, el histórico delantero rojiblanco asumió un papel de mentor para la Hormiga, ayudándolo a mejorar aspectos como sus movimientos dentro del área, los desmarques y la capacidad para definir frente al arco, algo que el propio canterano ha reconocido públicamente en distintas ocasiones.

Chicharito tomó el papel de mentor para la Hormiga González.

Ahora, Javier Hernández volvió a hablar sobre el presente y el futuro del actual delantero del Guadalajara, dedicándole palabras de admiración tanto por su rendimiento deportivo como por la persona que es fuera de la cancha. Ese carácter humilde y trabajador ha sido una de las principales razones por las que Armando González se ha convertido en uno de los futbolistas más queridos por la afición rojiblanca.

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Fue a través de una dinámica de preguntas y respuestas en su cuenta de Instagram donde un aficionado le pidió su opinión sobre la Hormiga. Sin dudarlo, Chicharito dejó claro el enorme cariño que siente por el delantero de Chivas, además de la confianza que tiene en el potencial que todavía puede desarrollar a lo largo de su carrera.

“Uy, he hablado mucho de la Hormiguita. Un crack como ser humano y como futbolista, tiene un potencial inmenso. Ojalá que lo pueda desenvolver y mostrar, no tiene límite”, explicó Javier Hernández, mostrándose visiblemente orgulloso del crecimiento que ha tenido el joven atacante rojiblanco y convencido de que todavía puede alcanzar un nivel mucho más alto.

Hasta ahora, la carrera de Armando González ha seguido un camino muy parecido al que recorrió Javier Hernández en sus primeros años, consolidándose en Chivas, ganándose el cariño de la afición y comenzando a llamar la atención por su capacidad goleadora. Muchos consideran que el siguiente paso natural podría ser el futbol europeo, aunque antes existe la ilusión de verlo convertirse en protagonista de un Guadalajara que busca volver a levantar títulos en el corto plazo.

Las palabras de Chicharito sobre la Hormiga contrastan con lo que ha dicho de Chivas

Los elogios de Javier Hernández hacia Armando González contrastan con las recientes declaraciones que hizo sobre su salida del Guadalajara. Durante su presentación con el Atlético Dallas, el histórico delantero aseguró que su etapa en Chivas fue “muy dura” y que dentro del club no sintió el trato que esperaba, palabras que sorprendieron a buena parte de la afición rojiblanca y que abrieron nuevamente el debate sobre cómo terminó su segunda etapa con el Rebaño Sagrado.