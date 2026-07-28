Chivas se prepara para enfrentar a Puebla por el Apertura 2026 de la Liga MX. En medio de este contexto, Antonio Mohamed confirmó que Kevin Castañeda será baja en el All-Star Game de la MLS. ¿No es tenido en cuenta ante la Franja?

Chivas viene de dar un golpe en la mesa de la Liga MX luego de bajar a cuatro jugadores del All-Star Game 2026 de la MLS. En medio de la polémica, Antonio Mohamed confirmó en conferencia de prensa que Kevin Castañeda no va a jugar en Charlotte, debido a que tiene un problema en la rodilla. ¿Es baja contra Puebla?

Ayer, toda la afición del Guadalajara estalló en redes sociales para apoyar la decisión de Amaury Vergara de bajar a cuatro jugadores del Juego de las Estrellas entre la Liga MX y la MLS. Armando González, Richard Ledezma, Brian Gutiérrez y Bryan González no viajaron a Estados Unidos y se entrenan con vistas al partido ante Puebla por el Apertura 2026.

En medio de este contexto, Antonio Mohamed habló en conferencia de prensa previo al partido por el All-Game 2026. En Charlotte el técnico argentino fue consultado sobre las bajas de Chivas y señaló que Kevin Castañeda no jugará mañana porque llegó con un problema en su rodilla.

Kevin Castañeda será baja en el All-Star Game 2026.

“No tengo una respuesta porque cada equipo conoce su día a día y su intimidad. Hay jugadores, como Kevin Castañeda, que llegó ayer con un problema en la rodilla y no va a poder jugar. Seguramente algunos jugadores tendrán lo justo físicamente. Esa pregunta se la tendrían que hacer al interior de Chivas. Tenemos un gran plantel, me hubiese gustado que estén todos”, reveló el Turco.

Cabe destacar que Omar Govea no jugó ante FC Juárez por una molestia muscular, mientras que Bryan González y José Castillo finalizaron con dolores musculares. A su vez, Richard Ledezma se mostró ayer con una rodillera.

Chivas recupera a jugador para visitar a Puebla

Uno de los jugadores que Chivas recupera para enfrentar a Puebla por la jornada tres del Apertura 2026 es Ángel Sepúlveda, quien cumplió su fecha de suspensión tras recibir la roja ante Toluca. Cabe destacar que Santiago Sandoval, Samir Inda y Hugo Camberos no son tenidos en cuenta porque están convocados con la Selección Mexicana Sub-20.