México Sub-20 logró superar a Costa Rica por 2-0, pero la nota la dio Sebastián Liceaga con un brutal planchazo para irse expulsado.

La Selección Mexicana se encuentra disputando el clasificatorio a los Juegos Olímpicos 2028 y ayer logró su segunda victoria ante Costa Rica por 2-0. Sin embargo, Sebastián Liceaga fue expulsado por un criminal planchazo.

Uno de los motivos por los que el Rebaño Sagrado debe sentirse orgulloso es por ser la base del Tri para ir en busca del único boleto a los Juegos Olímpicos. Para este torneo, Alex de la Vega convocó del primer equipo rojiblanco a Santiago Sandoval, Hugo Camberos, Samir Inda y Sebastián Liceaga, mientras que, de las fuerzas básicas, a Cristo Navarrete, Diego Covarrubias, Carlos Hernández, Yohan Orozco.

Ayer, el Tri Sub-20 disputó su segundo partido en el torneo que se lleva adelante en territorio nacional y consiguió una nueva victoria tras superar por 2-0 a Costa Rica. Sin embargo, Liceaga fue expulsado luego de un planchazo contra Gabriel Sibaja. El canterano de Chivas dudó al momento de salir e insólitamente decidió despejar con la pierna y no con la cabeza. En su lugar ingresó Navarrete para hacerse cargo de la portería.

Hugo Camberos y Santiago Sandoval anotaron los goles de México

A pesar de la expulsión de Sebastián Liceaga, México Sub-20 logró quedarse con la victoria ante Costa Rica. Hugo Camberos abrió el marcador desde los doce pasos para el 1-0 parcial, mientras que Santiago Sandoval anotó un golazo de volea tras una increíble asistencia de Samir Inda para el 2-0 final.

Cabe destacar que Cristo Navarrete ingresó por Sebastián Liceaga y lo hizo de la mejor manera. Sobre el final del partido mantuvo la portería en cero luego de una espectacular atajada tras un tiro a quemarropa. El próximo partido del Tri será ante Guatemala el jueves a las 19:00 del Centro de México.