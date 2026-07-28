Chivas se alista para enfrentar a Puebla por el Apertura 2026. En medio de este panorama, se confirmó que Chicharito Hernández jugará en Estados Unidos, que Amaury Vergara bajó a los jugadores del All-Star Game 2026 y que Brian Gutiérrez es seguido por Lyon y Mónaco.

Chivas se prepara para enfrentar a Puebla por la jornada 3 del Apertura 2026 de la Liga MX luego de haber superado a FC Juárez y con la mayoría de los jugadores debido a que Amaury Vergara decidió bajar a sus estrellas para el All-Star Game de la MLS. En medio de este contexto, Chicharito Hernández volvió a ser noticia ya que confirmó su nuevo equipo para el 2027, mientras que revelan que Lyon y Mónaco están interesados en Brian Gutiérrez. A su vez, se lleva adelante el clasificatorio a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 en el que la Selección Mexicana superó a Costa Rica con los goles de Hugo Camberos y Santiago Sandoval.

Chicharito Hernández jugará en Dallas Atlético

Una de las grandes preguntas que surgían entre los aficionados rojiblancos era en relación con el futuro de Chicharito Hernández. Ayer, Fabrizio Romano confirmó que el exfutbolista de Chivas jugará recién en el 2027 en Atlético Dallas de la USL Championship, la segunda división del futbol de Estados Unidos. En redes sociales, el exfutbolista rojiblanco lo confirmó al publicar: “La primera vez que pisé Dallas y ahora es hogar”.

Amaury Vergara bajó a sus jugadores del All-Star Game

Entre hoy y mañana se llevará adelante el All-Star Game de la MLS al que Amaury Vergara decidió bajar a cuatro de sus estrellas: Armando González, Brian Gutiérrez, Bryan González y Richard Ledezma, mientras que Kevin Castañeda y Luis Rey van a jugar ante el combinado estadounidense. Cabe destacar que el Guadalajara jugará el próximo viernes ante Puebla previo al parón por la Leagues Cup 2026.

Hugo Camberos y Santiago Sandoval anotaron en la Selección Mexicana Sub-20

El Tri Sub-20 juega el clasificatorio a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, por lo que busca ser campeón para obtener el boleto. Ayer, México jugó su segundo partido tras vencer a Costa Rica con los goles de Hugo Camberos de penal y de volea de Santiago Sandoval tras una gran asistencia de Samir Inda.

Brian Gutiérrez es buscado por Lyon y Mónaco

El domingo, César Merlo volvió a ratificar que Brian Gutiérrez es seguido por un importante club de Francia y que en las próximas semanas podría enviar una oferta a Chivas. Ayer, Kery Ruiz confirmó que al final serían dos los clubes franceses que siguen al mediocampista de Chivas: Lyon y Mónaco de la Ligue 1.