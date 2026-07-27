El Club Deportivo Guadalajara enfrenta un nuevo desafío en el Apertura 2026 al ocupar el último puesto de la regla de menores.

Tras dos jornadas disputadas en el Torneo Apertura 2026, Chivas aparece en el último lugar de la regla de menores con 0 minutos acumulados, siendo el único equipo de la Liga MX que todavía no ha sumado en este rubro. A simple vista, el dato podría generar preocupación entre la afición rojiblanca, aunque existe una explicación importante detrás de esto.

La escuadra dirigida por Gabriel Milito no ha podido utilizar a varios de los futbolistas que normalmente aportan minutos a la regla debido a que actualmente representan a la Selección Mexicana Sub-20 en el Premundial de la Concacaf. De hecho, el Rebaño Sagrado es el club que más jugadores aportó al combinado nacional, situación que ha limitado las opciones del argentino para cumplir con este requisito.

No obstante, el panorama podría cambiar en las próximas semanas, ya que los minutos que los ocho jugadores de Chivas acumulen con la Selección Mexicana Sub-20 en el Campeonato de Concacaf seguramente serán contabilizados para la regla de menores. Por ello, en Verde Valle no existe preocupación, pues confían en escalar posiciones una vez que esos registros se hagan efectivos.

Cabe mencionar que actualmente la tabla la lidera América con 390 minutos, seguido de Xolos de Tijuana (372) y Necaxa (334), pero el Club Deportivo Guadalajara todavía cuenta con un amplio margen para cumplir con la meta de 1,170 minutos sin problema.

Los ocho jugadores de Chivas convocados por la Selección Mexicana Sub-20

Sebastián Liceaga

Cristo Navarrete

Hugo Camberos

Samir Inda

Santiago Sandoval

Yohan Orozco

Carlos Hernández

Diego Covarrubias

Los futbolistas de Chivas han respondido con actuaciones destacadas en la Selección Mexicana Sub-20. Hugo Camberos y Santiago Sandoval se han convertido en los principales referentes ofensivos del equipo, al sumar dos goles cada uno en los dos primeros partidos del Premundial de Concacaf, frente a Antigua y Barbuda y Costa Rica.