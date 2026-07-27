La decisión de Chivas de priorizar el partido del Puebla sobre el All-Star Game recibió el respaldo contundente de Omar Villa Villa.

La decisión de Chivas de no ceder a cuatro de sus jugadores convocados al Juego de Estrellas entre la Liga MX y la MLS sigue dando de qué hablar. Con el objetivo de priorizar el compromiso del próximo viernes ante Puebla y evitar una mayor carga física en su plantel, el Club Deportivo Guadalajara optó por mantener a varios de sus futbolistas en México, una postura que recibió el respaldo del periodista Omar Villa Villa.

El Rebaño Sagrado decidió que Armando “Hormiga” González, Bryan González, Richard Ledezma y Brian Gutiérrez no viajarán a Charlotte para disputar el All-Star Game. En cambio, Kevin Castañeda y Luis Gabriel Rey sí formarán parte del equipo de la Liga MX que enfrentará a las figuras de la MLS.

La determinación de Chivas generó distintas reacciones en redes sociales, aunque una de las más llamativas fue la de Omar Villa. A través de su cuenta de X, el comunicador dejó claro que el Club Deportivo Guadalajara hizo lo correcto al darle mayor importancia al encuentro ante Puebla de este viernes.

Omar Villa incluso propone que Chivas quede exento de este tipo de partidos

“Hace bien Guadalajara en priorizar el partido del viernes en Puebla, que el Juego de Estrellas en Charlotte. Ya con lo que hizo Chivas para el pasado Mundial, debería estar exento de este tipo de compromisos los próximos 4 años”, escribió el periodista de Azteca Deportes.

Pero, mientras tanto, Chivas continúa preparando el enfrentamiento frente a Puebla, correspondiente a la Fecha 3 del Torneo Apertura 2026. Con la decisión de mantener a varios de sus jugadores en Verde Valle, Gabriel Milito contará con una plantilla más completa para buscar una nueva victoria, misma que le permitirá colocarse dentro de los primeros lugares.

Cabe mencionar que dicho encuentro abre el inicio de la Jornada 3, y como se mencionó anteriormente, se disputará el viernes 31 de julio en la cancha del Estadio Cuauhtémoc, a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, y será transmitido por Azteca 7.