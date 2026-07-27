Tras el reporte de César Luis Merlo sobre un club francés interesado en Brian Gutiérrez, Jon Barbon aseguró que no existe ninguna oferta en Chivas.

Los rumores sobre una posible salida de Brian Gutiérrez de Chivas comenzaron a tomar fuerza luego de que el periodista César Luis Merlo revelara que un club de Francia mantiene interés en el joven futbolista. Sin embargo, este lunes surgió una versión completamente distinta, pues Jon Barbon aseguró que el Rebaño Sagrado no ha recibido ninguna propuesta por el mediocampista.

“El que yo no descarto y que quizás se pueda terminar yendo es Brian Gutiérrez a Francia porque aún existe el interés de un club que tengo entendido que lo viene siguiendo y que puede bajar una oferta en las próximas semanas”, fue lo que dijo el reconocido periodista en sus redes sociales.

Las declaraciones rápidamente generaron expectativa entre la afición del Club Deportivo Guadalajara, ya que Brian Gutiérrez es considerado uno de los jóvenes con mayor proyección dentro de la plantilla; sin embargo, la información fue puesta en duda poco después por Jon Barbon.

Jon Barbon pidió a la afición de Chivas no creer todo lo que circula en redes sociales

A través de su cuenta de X, Jon Barbon negó que exista una oferta formal en las oficinas de Chivas y pidió cautela ante las versiones que circulan en redes sociales. “Buenas noches Chivahermanos. Bueno pues para decirles que NO se crean todo lo que leen en redes… No hay NADA sobre una oferta por Brian Gutiérrez en las oficinas del Club Deportivo Guadalajara”.

De esta manera, mientras César Luis Merlo aseguró que existe interés desde Francia y que una propuesta podría llegar en las próximas semanas, Jon Barbon dejó claro que, hasta este momento, la directiva rojiblanca no ha recibido ninguna oferta por el futbolista. Esto significa que, por ahora, Brian Gutiérrez continuará ligado al cuadro tapatío.

Habrá que esperar para conocer si el interés mencionado por César Luis Merlo termina convirtiéndose en una propuesta formal. Mientras eso ocurre, Brian Gutiérrez permanece concentrado en el Torneo Apertura 2026 bajo las órdenes de Gabriel Milito.