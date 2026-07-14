La presentación de los nuevos dorsales de Chivas para el Torneo Apertura 2026 no pasó desapercibida entre la afición rojiblanca. A través de sus redes sociales, el equipo dio a conocer los números que utilizarán sus futbolistas durante el semestre, pero uno de los anuncios que más comentarios generó fue el del histórico número 14. Un amplio sector de seguidores esperaba que ese dorsal fuera para Armando González, pero finalmente la institución decidió entregárselo a Hugo Camberos.

Desde que Javier “Chicharito” Hernández dejó vacante el número 14 el semestre pasado, así que numerosos seguidores consideran que la “Hormiga” era el candidato ideal para llevarlo en su espalda. Y es que el joven delantero se ha ganado el respaldo de la afición gracias a sus actuaciones y al crecimiento que ha mostrado con el Club Deportivo Guadalajara.

Sin embargo, la decisión del Rebaño Sagrado fue distinta. Hugo Camberos será el encargado de portar el número 14 durante el Torneo Apertura 2026, mientras que Armando González continuará utilizando el 34, el mismo dorsal con el que ha disputado sus últimas campañas con el conjunto rojiblanco.

Las reacciones no tardaron en aparecer en la publicación realizada por Chivas. Y es que varios ficionados expresaron su inconformidad y aseguraron que Armando González merecía ser el dueño del número 14 por el momento futbolístico que atraviesa y por la identificación que ha construido con la hinchada.

A pesar de las críticas, la asignación de dorsales es una decisión interna que responde a diversos factores del plantel y no necesariamente al rendimiento deportivo. Mientras Hugo Camberos afrontará el reto de utilizar un número con peso histórico en Chivas, Armando González buscará seguir escribiendo su propia historia con el 34.

¿Cuándo es el debut de Chivas en el Apertura 2026?

El debut del Club Deportivo Guadalajara en el Torneo Apertura 2026 será este sábado 18 de julio ante los Diablos Rojos del Toluca. Dicho encuentro se llevará a cabo en la cancha del Estadio Akron, a las 19:07 horas, tiempo del centro de México, mismo que será transmitido por Prime Video.