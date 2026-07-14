Chivas se prepara para enfrentar a Toluca por la jornada uno del Apertura 2026. En medio de este contexto, confirman que Roberto Alvarado y Armando González serán suplentes, mientras que Jordan Carrillo irá de inicio.

Chivas se alista de la mejor manera para el debut en el Apertura 2026 cuando reciba a Toluca por la jornada uno en el Estadio Akron. En medio de este contexto, Roberto Alvarado, Armando González, Luis Romo y Raúl Rangel reportaron en Verde Valle. A su vez, el Rebaño Sagrado confirmó la salida de Gilberto Sepúlveda, mientras que confirmaron que Jordan Carrillo sería titular ante los Diablos Rojos. Por último, confirman que las declaraciones de Adriana Iturbide sobre Antonio Contreras cayeron mal en el interior del club.

Roberto Alvarado y Armando González reportaron en Chivas

A menos de una semana para el inicio del Apertura 2026, Chivas ya cuenta con todo el equipo completo debido a que reportaron los 5 seleccionados y Efraín Álvarez, quien se perdió la pretemporada por lesión. Sin embargo, es un hecho que Roberto Alvarado, Armando González, Luis Romo, Brian Gutiérrez y Raúl Rangel no irán de titulares.

Gilberto Sepúlveda se fue de Chivas

Una de las noticias de ayer fue la salida de Gilberto Sepúlveda, quien se va de Chivas por un año a préstamo para jugar con FC Juárez. Tras confirmarse su salida, la afición de Chivas se dividió para festejar su adiós, aunque agradeció su profesionalismo. “Gracias Tiba, no olvidaré cuando retiraste a Gignac y fuiste Tibatman por dos meses”, expresó un aficionado rojiblanco. Y otro agregó: “Disciplinado y humilde. Pero en Chivas la exigencia debe ser máxima. Y Tiba es el ejemplo de un profesional limitado. Fueron 7 años esperando una mejoría en su calidad y no ocurrió. Abuchearlo sería un error. Nunca fue un mal profesional, simplemente no da para más. Éxito”.

Jordan Carrillo y Kevin Castañeda titulares ante Toluca

Una de las grandes dudas que surge en estos momentos sobre Chivas es cuál va a ser el equipo titular para enfrentar a Toluca cuando el conjunto rojiblanco no pudo contar con los seleccionados en la pretemporada. Según lo informado por César Huerta, es un hecho que Jordan Carrillo y Kevin Castañeda irán de inicio en el Estadio Akron.

Chivas Femenil molestos con Adriana Iturbide

En las últimas horas, Adriana Iturbide volvió a ser noticia debido a que señaló que Antonio Contreras no le tiene confianza. “No sé si limitar así como tal, pero creo que no me tuvo la confianza que yo hubiera querido que me tuviera. Trataba de demostrarle que me tuviera más confianza y que me diera más oportunidad, pero por algún motivo él tomaba las decisiones que él tomaba“, declaró Boyi.

Rebaño Pasión pudo acercarse a fuentes cercanas a Chivas Femenil que confirmaron que la declaración de la atacante cayó mal. “Sí, se lo tomaron a mal”, respondieron. A su vez, destaparon que al español le molesta que le digan verdades.