Gilberto Sepúlveda vivirá una nueva etapa en su carrera profesional luego de que se confirmó su llegada a Bravos de Juárez para disputar el Torneo Apertura 2026. El defensor mexicano dejó las filas de Chivas con el objetivo de encontrar mayor regularidad y recuperar el nivel futbolístico que lo llevó a ser considerado una de las grandes promesas de la cantera rojiblanca.

Durante su mejor momento con el Club Deportivo Guadalajara, el “Tiba” alcanzó una importante cotización en el mercado internacional. De acuerdo con los registros de Transfermarkt, Gilberto Sepúlveda llegó a tener un valor de mercado cercano a los 4 millones de euros durante su etapa más destacada en Verde Valle. El zaguero se consolidó como una de las apuestas del Rebaño Sagrado para la defensa central y llegó incluso a ser considerado una pieza importante dentro del plantel.

Sin embargo, con el paso de los semestres, el jugador de 27 años de edad no logró mantener ese crecimiento esperado y su valor de mercado comenzó a disminuir. La falta de regularidad, algunos altibajos en su rendimiento futbolístico y la competencia interna provocaron que su cotización descendiera hasta los 2 millones de euros.

Esta caída en su valor representa un cambio importante en la carrera de Gilberto Sepúlveda, quien en algún momento fue visto como uno de los defensores mexicanos con mayor futuro. Y aunque continuó formando parte de Chivas durante varios torneos, no pudo recuperar la versión que lo llevó a alcanzar su mejor valoración.

El objetivo de Gilberto Sepúlveda tras fichar con Juárez

Con su llegada a Bravos de Juárez para el Torneo Apertura 2026, Gilberto Sepúlveda tendrá una nueva oportunidad para relanzar su carrera. El cambio de equipo podría representar un escenario favorable para que el defensor tenga más minutos, recupere confianza y vuelva a mostrar las cualidades que lo llevaron a destacar en Chivas.

El principal objetivo del “Tiba” será recuperar su mejor nivel dentro de la cancha y demostrar que todavía puede competir al máximo nivel en la Liga MX. Un buen desempeño con e cuadro fronterizo podría ayudarlo a elevar nuevamente su valor de mercado y acercarse a la cifra de los 4 millones de euros.