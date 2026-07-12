Jordan Carrillo apunta a convertirse en la gran sorpresa de Gabriel Milito para el debut de Chivas en el Torneo Apertura 2026. A unos días del compromiso frente a los Diablos Rojos del Toluca, correspondiente a la Jornada 1, todo indica que el estratega argentino apostaría por el recién llegado como una de las novedades en su alineación inicial. El cuerpo técnico del Rebaño Sagrado quedó satisfecho con lo mostrado por el atacante durante la pretemporada y confía en que pueda marcar diferencia.

De acuerdo con el periodista José María Garrido, Gabriel Milito utilizaría a uno de sus refuerzos desde el primer partido del campeonato. “En este partido el técnico seguramente utilizará a uno de sus refuerzos, el caso específico de Jordan Carrillo, que llegó y que, más allá de que en el primer partido (amistoso) fue expulsado, ha caído con el pie derecho”.

Pese a que su presentación en los encuentros amistosos estuvo marcada por una expulsión, el ex de Santos Laguna y Pumas logró convencer a Gabriel Milito con su actitud, intensidad y capacidad para adaptarse rápidamente al estilo de juego que pretende implementar el entrenador del Club Deportivo Guadalajara.

La posible aparición de Jordan Carrillo en el once inicial también modificaría la competencia interna dentro del plantel. Uno de los jugadores que no tendría asegurado un lugar en la alineación al menos para este duelo sería Kevin Castañeda, quien, pese a llegar como uno de los refuerzos para este nueva campaña, podría comenzar el cotejo desde el banco de suplentes.

Cabe mencionar que Gabriel Milito ha dejado claro desde su llegada a Verde Valle que ningún futbolista tiene garantizada la titularidad y que las decisiones estarán basadas en el rendimiento mostrado durante la pretemporada.

Fecha, hora y dónde ver el partido entre Chivas y Toluca

El partido entre Chivas y Toluca, correspondiente a la Jornada 1 del Torneo Apertura 2026, se disputará el próximo sábado 18 de julio en la cancha del Estadio Akron. Dicho encuentro comenzará a las 19:07 horas, tiempo del centro de México, y será transmitido exclusivamente por Prime Video.