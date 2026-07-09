Chivas continúa ajustando detalles de cara al Apertura 2026 y aunque el empate sin goles frente a Correcaminos dejó pocas emociones en el marcador, también permitió observar algunos aspectos positivos dentro del funcionamiento del equipo de Gabriel Milito. Uno de ellos fue la conexión que comenzaron a mostrar Kevin Castañeda y Jordan Carrillo, los dos refuerzos que llegaron al Guadalajara para este semestre.

La acción se produjo durante una de las jugadas más elaboradas del encuentro. Todo comenzó con Carrillo recibiendo por el carril central, distribuyendo hacia una de las bandas y ofreciéndose nuevamente como opción de pase. Tras recuperar el balón, el ex jugador de Santos buscó asociarse con Castañeda por dentro, iniciando una secuencia de toques que permitió cambiar la orientación del ataque y encontrar espacios en el sector opuesto.

La jugada continuó con Daniel Aguirre recibiendo por la banda y enviando un centro al área. Allí apareció Bryan González, aunque quien también atacó el espacio fue el propio Castañeda, que acompañó la acción desde atrás y estuvo cerca de conectar el balón. Finalmente, un defensor alcanzó a cerrarle el camino justo antes del remate, evitando una de las llegadas más claras del partido.

Más allá de que la acción no terminó en gol, la secuencia dejó pistas interesantes sobre lo que ambos futbolistas pueden aportar al equipo. Carrillo destacó en Pumas por su capacidad para recibir entre líneas, conducir y asociarse en espacios reducidos, mientras que Castañeda viene de firmar buenas actuaciones en Tijuana gracias a su movilidad, llegada al área y lectura de los espacios.

A pocas semanas del inicio del Apertura 2026, todavía es pronto para sacar conclusiones. Sin embargo, la jugada dejó una señal alentadora para Gabriel Milito y para la afición rojiblanca. Chivas apostó por Kevin Castañeda y Jordan Carrillo para elevar el nivel competitivo de la plantilla, y en uno de sus primeros encuentros juntos ya ofrecieron una muestra de la sociedad que podrían construir durante la temporada.

¿Cuándo juega Chivas contra Leones Negros?

El Guadalajara confirmó que el partido ante Leones Negros se pospuso y que se jugará el próximo sábado en las instalaciones de Verde Valle a las 09:00 horas del Centro de México.