Chivas se alista para jugar el Apertura 2026 y la Leagues Cup tras confirmarse la llegada de Kevin Castañeda y Jorndan Carrillo. Los dos nuevos fichajes sufren el estilo de Gabriel Milito.

Chivas se alista de la mejor manera para llegar al inicio del Apertura 2026 y a la Leagues Cup. En Isla Navidad, el Guadalajara realiza una nueva pretemporada con Jordan Carrillo y Kevin Castañeda, quienes sufren los trabajos que lleva adelante Sergio Di Bartolo, preparador físico del cuerpo técnico de Gabriel Milito.

Uno de los primeros comentarios que realizó Roberto Alvarado ni bien regresó de la Copa Oro 2025 con la Selección Mexicana fue que se salvó de la dura pretemporada. Días después se dio a conocer que el entrenador rojiblanco había decidido que las prácticas comenzaran más temprano así se evitaba que los jugadores salgan de fiesta y sean más disciplinados porque de lo contrario la propia exigencia los dejaba afuera del equipo.

Para el Apertura 2026, Chivas decidió fichar a Kevin Castañeda y a Jordan Carrillo, por lo que se están adaptando a las exigencias de Gabriel Milito. Los nuevos futbolistas del Guadalajara realizaron su primera pretemporada con el Rebaño Sagrado y el profe Di Bartolo los reventó en los trabajos que llevó adelante en Isla Navidad.

Jordan Carillo sufre la pretemporada con Chivas. (Foto: IG / @Chivas)

En un video publicado por el Guadalajara, se ve como luego de una pasada tanto Carrillo cómo Castañeda llegan exhaustos detrás del grupo. Es más, se podría decir que terminaron al borde del vómito, pero no sucedió. Delante de ellos Fernando González, Miguel Tapias, Diego Campillo, Hugo Camberos y Vladimir Moragrega llegan bien y sin esforzarse. Sin dudas, el profe Di Bartolo está dando una importante bienvenida al conjunto rojiblanco.

Bryan González reveló el pedido de Gabriel Milito a Castañeda y a Carrillo

En un diálogo con Diego Campillo, Bryan González ventiló el pedido que le hizo Gabriel Milito a Kevin Castañeda y Jordan Carrillo. “Nos ha pedido que nos preparemos muy bien, con intensidad sobre todo. Y a los nuevos que se adapten lo más rápido posible a nuestro estilo de juego”, declaró el defensa a Chivas TV.