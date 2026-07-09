Aunque el Rebaño se bajó de las negociaciones este mercado, muchos aficionados siguen viendo al mediocampista como el refuerzo ideal para el equipo.

Mientras Chivas continúa preparando el Apertura 2026 bajo las órdenes de Gabriel Milito, hay un nombre que sigue apareciendo con frecuencia entre los aficionados rojiblancos: Denzell García. Aunque no existen reportes que indiquen un interés formal del Guadalajara por el mediocampista de FC Juárez, una parte importante de la afición insiste en que sería un refuerzo ideal para fortalecer una zona del campo que dejó algunas dudas durante el semestre anterior.

Las peticiones han vuelto a hacerse visibles en redes sociales durante las últimas semanas. Muchos seguidores del Rebaño destacan las características del futbolista de 22 años, quien se ha consolidado como uno de los mediocampistas mexicanos con mayor proyección de la Liga MX gracias a su capacidad de recuperación, intensidad para presionar y criterio para distribuir el balón desde la base de la jugada.

La insistencia de la afición también tiene relación con la situación actual del mediocampo rojiblanco. Durante buena parte del último torneo, Gabriel Milito terminó apostando por un doble pivote conformado por Omar Govea y Fernando González, una fórmula que le dio equilibrio al equipo, pero que sigue generando debate entre quienes consideran que el plantel necesita mayor competencia en esa zona.

De cara al Apertura 2026, el panorama presenta nuevas alternativas. Kevin Castañeda llegó como refuerzo para reforzar la mitad de la cancha y Brian Gutiérrez continúa siendo una opción importante dentro de la rotación. Además, reportes recientes señalan que Samir Inda viene realizando un trabajo que ha dejado buenas sensaciones en el cuerpo técnico, al grado de que algunos consideran que podría ganarse un lugar estable dentro del primer equipo durante este semestre.

Imagen generada con IA Chat GPT.

¿Por qué se truncaron las negociaciones por Denzell García?

Al comienzo de este mismo mercado, existieron acercamientos para explorar la posible llegada de Denzell García al Guadalajara. Sin embargo, las conversaciones no prosperaron debido a las exigencias económicas de FC Juárez. Diversos reportes señalaron que Bravos pedía una auténtica millonada por el mediocampista, una cifra que Chivas consideró fuera de mercado y que terminó frenando cualquier posibilidad de acuerdo. Desde entonces, trascendió que las negociaciones solo podrían retomarse si el conjunto fronterizo reducía considerablemente sus pretensiones.