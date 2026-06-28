Chivas sabe muy bien que está muy cerca de anunciar la baja de Gilberto Sepúlveda para este libro de pases. Mientras se espera el anuncio, César Merlo confirmó la única manera para que el Guadalajara vaya por Denzell García.

Uno de los futbolistas que toda la afición de Chivas esperaba que llegara en este libro de pases era Denzell García, quien finalmente se quedaría en FC Juárez. En medio de la inminente salida de Gilberto Sepúlveda, César Luis Merlo dio a conocer que la única manera de que el Guadalajara vaya por el mediocampista de Bravos es si bajan la cotización del jugador.

La noticia sobre la partida de Tiba a la frontera le sacó la sonrisa a más de un aficionado porque considera que se acabó el tiempo del canterano en el Guadalajara, quien fue identificado por no tener la calidad para jugar en el equipo de Gabriel Milito. Ante esta noticia, se especuló con la posible llegada de la joya que acaba de renovar su contrato.

En medio de la ilusión rojiblanca, más de un insider de Chivas confirmó en redes sociales que en esta negociación no entra Denzell García. Por otro lado, César Luis Merlo despejó más de una duda con Futboltuber al señalar de que la única manera que se reviva la negociación por el mediocampista del FC Juárez es si desde los Bravos bajan sus pretensiones.

Denzell García no llegaría a Chivas. (Foto: GETTY)

“Chivas al día de hoy lo que hizo por Denzell García ya terminó. Ya se retiró. En su momento estaba en la contienda, pero Bravos de Juárez pedía una cifra que Chivas entendía que era muy excesiva y por consiguiente me dijeron que a mí, hace ya un tiempo, que ‘Tío Merlo, mira que de esta nos bajamos’. Ahora si Bravos llama a Chivas o algún otro club que lo quiera y dice: ‘Oye, en vez de tanto por esto te lo doy’. Bueno. Uno nunca sabe. Al día de hoy no hay nada nuevo por Denzell”, comentó el periodista argentino.

¿Cuándo juega Chivas ante Correcaminos?

El encuentro entre Chivas y Correcaminos se llevará a cabo el próximo viernes 3 de julio en el Estadio Marte R. Gómez de Ciudad Victoria, Tamaulipas. El encuentro está pactado para que comience a las 20:00 del Centro de México.