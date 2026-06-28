La Selección Mexicana viene de cosechar nueve de nueve en el Grupo A y enfrentará a Ecuador en el Estadio Azteca. Para el duelo en Ciudad de México confirmaron que el Vasco Aguirre realizaría un importante cambio en el Tri.

El próximo martes, la Selección Mexicana volverá a jugar en el Estadio Azteca cuando enfrente a Ecuador por los 16avos de Final del Mundial 2026. De cara al duelo en el Coloso de Santa Úrsula, sale a la luz que Luis Romo podría salir del once titular del Tri a pesar de ser líder de robos terrestres en la Copa del Mundo.

No hay dudas de que uno de los cerebros del Guadalajara de Gabriel Milito es sin duda el futbolista formado en Querétaro. A partir del mediocampista, el entrenador argentino fue buscando las mejores piezas para dotar al Rebaño Sagrado del estilo agresivo, intenso y siempre pensando en la victoria en la portería de enfrente.

Su gran momento en Chivas obligó a Javier Aguirre a volver a tener en cuenta a Luis Romo para disputar con la Selección Mexicana el Mundial 2026. Ante Corea del Sur y Chequia, el capitán de Milito jugó dos enormes partidos; siendo el último en el que mantuvo el balón para luego pasar la pelota a un Mateo Chávez que anotó un golazo.

Luis Romo iría a la banca para el partido de 16vos de final. (Foto: GETTY)

El próximo martes, México enfrentará a Ecuador en los 16avos de Final de la Copa del Mundo en el Estadio Azteca. Según lo informado por José María Garrido, Luis Romo sería una de las bajas que sopesa realizar Javier Aguirre en el primer partido definitorio que tendrá el Tri en el Mundial 2026.

Lo llamativo de esta decisión es que con la salida de Romo el Tri perdería peso al momento de robar balones. Según lo informado por CIES Football Obs, el capitán rojiblanco es líder en robo terrestre en todo el Mundial 2026 por encima del ecuatoriano Pedro Vite y del brasileño Bruno Guimaraes. Sin dudas, una decisión llamativa que podría llegar a tomar el Vasco ante el conjunto que hoy dirige Sebastián Beccacece.

¿A qué hora se juega México vs. Ecuador?

Como decíamos, la Selección Mexicana volverá a tener acción el próximo martes 30 de junio ante Ecuador en el Estadio Azteca a las 19:00 del Centro de México. El partido se podrá ver en TV abierta por Azteca en el Canal 7 y por Televisa en el Canal 5.