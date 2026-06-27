Todos los detalles para que veas a los jugadores del Guadalajara en la Copa del Mundo por el pase a Octavos de Final.

Es oficial, México ya sabe que Ecuador será su siguiente rival en la Copa del Mundo 2026, un rival que exigirá al máximo al combinado encabezado por Javier Aguirre en los Dieciseisavos de Final, en donde volverá a echar mano del talento de Chivas para competir de tú a tú.

El Tricolor ha sorprendido a propios y extraños en esta Copa del Mundo al registrar una fase de grupos perfecta, con tres triunfos y sin recibir ni un gol, por lo que parte como favorito en esta serie contra los sudamericanos.

Por otra parte, Ecuador viene con los ánimos a tope al dar una de las sorpresas de la competencia al derrotar a Alemania, para mantenerse con vida en la fase de grupos, resultado que les permitió meterse a los Dieciseisavos de Final gracias al criterio de tercer lugar.

¿Cuándo y dónde se jugará el México vs. Ecuador por la Copa del Mundo 2026?

El compromiso entre México y Ecuador se llevará a cabo el próximo martes 30 de junio en la cancha del Estadio Azteca, duelo que está programado para arrancar en punto de las 19 horas, tiempo del centro de México.

¿Cómo ver EN VIVO el México vs. Ecuador?

El partido de la Copa del Mundo contará con muchas alternativas para los aficionados, ya que podrá ser visto en televisión abierta por la señal de Canal 5 y Azteca 7.

México y Ecuador ya se enfrentaron en una Copa del Mundo

Ambas selecciones ya se enfrentaron en una ocasión en una Copa del Mundo en la edición de Corea-Japón 2002, en donde México se impuso por marcador de 2-1 gracias a las anotaciones de Jared Borgetti y Gerardo Torrado, remontando tras iniciar perdiendo con un gol de Agustín Delgado.