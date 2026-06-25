Los tres futbolistas de las Chivas habrían sido evaluados, destacando sobre el resto de los futbolistas del Tricolor.

La Selección Mexicana está registrando una participación histórica en la Copa del Mundo 2026 en donde marchan con paso perfecto y sin recibir goles, por lo que están sorprendiendo a el planeta entero, en donde 3 jugadores de Chivas estarían sobresaliendo.

El trabajo que ha hecho Javier Aguirre en la competencia es de admirar, ya que le ha dado minutos a 25 de los 26 jugadores que convocó; sin embargo, hay elementos que han destacado por encima de otros, en donde sobresalen Raúl Rangel, Luis Romo y Roberto Alvarado.

El portal especializado Statiskicks, analizó el rendimiento de todos los futbolistas que han participado al menos en 90 minutos en la Copa del Mundo, en donde el mejor rankeado sería Julián Quiñones con un calificación de 7.23.

Posteriormente, aparecen tres elementos del Guadalajara: Roberto Alvarado con 7.13, seguido de Luis Romo con 6.99 y en cuarto lugar, Raúl Rangel con 6.78. El quinto lugar lo ocupa César Montes con 6.72.

¿Cuándo jugará México los Dieciseisavos de Final del Mundial 2026?

La realidad es que el Tricolor aún desconoce quién será su próximo rival en la Copa del Mundo; sin embargo, está confirmado que su siguiente partido será el martes 30 de junio en punto de las 19 horas, tiempo del centro de México en la cancha del Estadio Azteca.