El canterano del Guadalajara ahora estaría buscando nuevas oportunidades fuera de México y la le llegó la primera.

Chivas se ha consolidado como la cantera más importante de toda la Liga MX debido a los múltiples futbolistas que surgen de dicha institución, en donde algunos brillan y hasta están en la Selección Mexicana, mientras que otros siguen luchando por consolidarse.

Uno de los jugadores que sigue buscando cómo recuperar su mejor nivel futbolístico es Luis Olivas, quien debutó en el Guadalajara pero tras una ruptura de ligamento cruzado anterior, su nivel ha ido a la baja, por lo que las oportunidades en el futbol mexicano se habrían agotado.

Es por eso que el zurdo fue anunciado como refuerzo del Cartaginés de Costa Rica, club que recientemente cumplió 120 años desde su fundación, al igual que el Club Deportivo Guadalajara.

¿Cuáles han sido los clubes de Luis Olivas en su carrera?

El zaguero central debutó en Chivas en diciembre del 2020 bajo la tutela de Víctor Manuel Vucetich; sin embargo, con la llegada de Veljko Paunovic para el Clausura 2023, fue perdiendo protagonismo debido a que no era del agrado del entrenador serbio, por lo que fue regresado al Tapatío y Sub 21.

Ante la inactividad, para el Apertura 2023 se fue prestado por un año con opción a compra al Mazatlán, escuadra con la que tampoco se consolidó y terminó regresando al Rebaño, en donde sufrió una ruptura de ligamento cruzado anterior.

Para el Clausura 2026 fue enviado al Atlante, pero tampoco habría convencido en Liga de Expansión, por lo que para el segundo semestre del año encontró acomodo en el Cartaginés de Costa Rica.

Luis Olivas estará acompañado por el Tepa González

El defensor surgido del Guadalajara no estará solo y contará con la presencia de otro mexicano y también canterano rojiblanco, José ‘Tepa González, quien fue anunciado como refuerzo hace unos días.