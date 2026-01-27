Chivas ha dado de qué hablar en el inicio del Clausura 2026 luego de haber superado a Pachuca, FC Juárez y Querétaro. Por esta razón el Guadalajara se encuentra líder e invicto en la Liga MX y busca sumar los siguientes seis puntos ante Atlético de San Luis y Mazatlán.

En medio de este contexto, el mercado de pases sigue abierto y revelan que la directiva busca encontrarle acomodo a diferentes jugadores. Por esta razón en Rebaño Pasión repasamos el semáforo de bajas en el equipo de Gabriel Milito.

Alan Pulido

Alan Pulido no se quiere mover de Chivas. (Foto: IMAGO7)

Uno de los jugadores que Chivas busca si o si acomodar en este mercado de pases es Alan Pulido. Reportes señalan que el Guadalajara acepta cualquier cosa por él, ya que le queda un contrato por 1.8 millones de dólares, y que nadie está interesado por sus servicios a pesar de que publica fotos en Monterrey.

Érick Gutiérrez

Guti se queda en el Guadalajara de momento. (Foto: IMAGO7)

La situación con Erick Gutiérrez es igual de compleja porque Chivas no puede acomodar a un jugador que no entra en planes y tiene un alto contrato. De momento se escucharon rumores sobre la posibilidad de que juegue en Pachuca, San Diego FC y Los Angeles FC.

Luis Olivas

Luis Olivas es nuevo jugador de Atlante. (Foto: IMAGO7)

Ayer Atlante confirmó que Luis Olivas se convirtió en su nuevo refuerzo para el Clausura 2026. El defensa es la novena baja confirmada en este libro de pases.

¿Qué jugadores restan por acomodar?

Además de Alan Pulido y Érick Gutiérrez, Chivas debe acomodar a dos jóvenes que no entran en planes, pero por su bajo salario se lo toman tranquilo. Ellos son Eduardo García, se especuló con su salida a Mazatlán, y Leonardo Sepúlveda, quien fue probado por Gabriel Milito en las últimas semanas.