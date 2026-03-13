Chivas vive un gran momento deportivo desde la llegada de Gabriel Milito, quien no solo implementó un estilo táctico que ha dado resultados dentro de la cancha, sino también una política de mayor disciplina dentro del vestidor. Este cambio de dinámica ha sido clave para mejorar el rendimiento colectivo del equipo, ya que el estratega argentino ha dejado claro que ningún jugador está por encima del proyecto, algo que durante años fue señalado como una de las debilidades del Guadalajara.

Uno de los futbolistas que aparentemente ha resentido con mayor fuerza esta nueva disciplina es Erick Gutiérrez. Aunque nunca se ha confirmado públicamente qué ocurrió entre el mediocampista y Gabriel Milito, distintas versiones apuntan a que la relación entre ambos se rompió, provocando que el jugador fuera completamente descartado durante lo que va del Clausura 2026. Ahora, el panorama podría entrar en una etapa decisiva, pues se acercan partidos que podrían convertirse en su última oportunidad para demostrar si todavía tiene lugar en el equipo.

Afición pide el regreso de Érick Gutiérrez.

El calendario inmediato del Guadalajara parece favorable, ya que varios de los próximos encuentros están presupuestados por el cuerpo técnico como partidos en los que el equipo debe sumar triunfos. Además, durante la Fecha FIFA de finales de marzo Chivas disputará un partido amistoso, encuentros en los que Gabriel Milito suele darle minutos a futbolistas que no han tenido participación en los partidos oficiales. Por ello, si Gutiérrez no aparece en ninguno de esos compromisos, todo apuntaría a que su salida del club sería una prioridad para el mercado de verano.

La situación se vuelve aún más clara si se toma en cuenta información que ha circulado dentro del entorno del club. De acuerdo con el periodista Jesús Bernal, Erick Gutiérrez y su representante solicitaron una reunión con la directiva y con Gabriel Milito para intentar resolver sus diferencias y pedir su reincorporación al plantel. Sin embargo, la postura del entrenador se habría mantenido firme, por lo que el mediocampista seguiría sin ser considerado dentro de la planificación deportiva del equipo.

Erick Gutiérrez ha estado entrenando con Chivas Sub-21, no con el Primer Equipo

Actualmente, Erick Gutiérrez ni siquiera entrena con el Primer Equipo del Guadalajara. Al no entrar en los planes de Gabriel Milito, el mediocampista se mantiene trabajando con el conjunto Sub-21 para conservar ritmo físico mientras define su futuro. En este contexto, una posible oferta desde la MLS aparece como la opción más cercana, ya que es uno de los pocos mercados que permanecen abiertos antes del verano. Por lo tanto, las próximas semanas serán decisivas para su carrera, tanto para intentar recuperar un lugar en Chivas como para encontrar un nuevo destino.