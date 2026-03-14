Chivas se prepara para enfrentar este sábado a Santos Laguna en un partido que marcará el inicio de una semana muy intensa para el Guadalajara. Además del duelo del fin de semana, el equipo rojiblanco también deberá disputar el partido pendiente contra León correspondiente a la Jornada 9. Con la segunda mitad del torneo ya en marcha y el Mundial cada vez más cerca, el equipo tiene todavía mucho trabajo por delante para asegurar su lugar en la Liguilla y mantener en ritmo a los jugadores que aspiran a ser convocados por la Selección Mexicana.

Gabriel Milito le pone trabajo especial a Raúl Rangel para evitar errores

Uno de los temas que más llamó la atención tras el Clásico Tapatío fue el error cometido por Raúl Rangel y Fernando González en el primer gol del Atlas. La jugada no pasó desapercibida para Gabriel Milito, quien según el periodista Alex Ramírez decidió trabajar de forma especial con el guardameta rojiblanco durante la semana. El estratega le habría pedido al Tala mejorar las salidas con balón controlado, un aspecto que también estaría bajo la lupa de Javier Aguirre de cara a las próximas convocatorias de la Selección Mexicana.

Erick Gutiérrez recibió la negativa de reincorporarse a Chivas, y si no juega contra el Atlas, lo más probable es que salga

La situación de Erick Gutiérrez sigue siendo una de las más delicadas dentro del plantel rojiblanco. El mediocampista y su representante solicitaron recientemente una reunión con la directiva y con Gabriel Milito para intentar conseguir una nueva oportunidad dentro del equipo, pero la respuesta habría sido negativa. Ante este panorama, la última esperanza del futbolista podría ser el partido amistoso contra Atlas durante la próxima Fecha FIFA, ya que si tampoco es considerado para ese encuentro, su salida del club parecería prácticamente inevitable.

Erick Gutiérrez vive semanas clave con Chivas.

Ángel Sepúlveda es el jugador experimentado que Chivas necesitaba en la delantera

Uno de los fichajes que mejor ha caído dentro del vestidor rojiblanco es el de Ángel Sepúlveda. El delantero ha respondido con dos goles en muy pocos minutos disputados y además ha mostrado una actitud de liderazgo que ha sido muy bien valorada por el cuerpo técnico. Según el periodista Alex Ramírez, Gabriel Milito está muy satisfecho con la forma en que Sepúlveda ha aceptado su rol, funcionando como suplente y al mismo tiempo como mentor de Armando González, en una dinámica similar a la que en su momento se buscó con Javier Hernández y Alan Pulido.

El acierto de Javier Mier al rechazar a Fernando Beltrán y Jordi Cortizo

Otra de las decisiones que hoy vuelve a ponerse sobre la mesa es la que tomó la directiva encabezada por Javier Mier respecto a Fernando Beltrán y Jordi Cortizo. En su momento, la salida del Nene y la decisión de no pagar la elevada cifra que Rayados pedía por Cortizo fueron duramente criticadas por parte de la afición. Sin embargo, los acontecimientos recientes parecen respaldar aquella postura, ya que ambos jugadores han vivido días complicados en sus respectivos equipos, con versiones que incluso apuntaron a que fueron separados del plantel, aunque finalmente sí aparecieron en la convocatoria para el partido de este fin de semana.